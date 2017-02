Ivonne Ortega asegura desconocer si cuenta o no con el apoyo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. (Facebook/Ivonne Ortega Pacheco)

Fernando del Collado/Milenio

CIUDAD DE MÉXICO.- Se ha lanzado a buscar la silla que le falta por obtener: la presidencial. Va segura. Y lo hace por la vía independiente, pero dentro del PRI. Sí, es única. Y algo tiene:

¿Es usted la que anda diciendo que quiere ser Presidenta de México?

Sí, es correcto.

¿Y eso?

Mi vocación: fui presidenta municipal, diputada local, federal, senadora, gobernadora y secretaria general de mi partido. ¡Es la única silla que me falta!

¿Con qué frecuencia le vienen esas ideas a la cabeza?

Desde hace 18 años, cuando por solucionar un drenaje me metí a la política.

Detengámonos, ¿ha ingerido algún tipo de alucinógeno?

No.

¿Ni peyote?

Nada.

¿No le han dado químicos pensando que son agua?

No.

¿La mariguana es alucinógena?

No tengo idea.

¿Y el xtabentún?

Dicen que es muy rico, pero no tomo alcohol.

¿Qué tiempo hace que se piensa presidenta?

Hace dos, tres años.

Aparte que al despertar con Carlos le dijo que quería ser presidenta, ¿con alguien más se "destapó"?

Quién, ¿Carlos?

¿Le gusta usar a los medios, diputada?

No. Me parece que nos usan a nosotros.

¿Los medios están para servirle, diputada?

Tampoco. Los medios están para servir a la sociedad.

¿En el PRI sabían de sus aspiraciones?

Desde un principio.

¿Lo sabía Peña Nieto?

Sí. Lo platiqué con él hace tiempo.

¿Desde ahí la animaron?

No. Me dijeron que es válida y correcta mi aspiración.

¿Alguien en el PRI la detuvo?

No.

¿Hay alguien que la tome en serio?

Muchos. Tan es así que acabo de presentar una iniciativa con 404 mil 324 firmas.

¿Es verdad que se va Ochoa del PRI?

No tengo conocimiento.

¿Que llega Claudia Ruiz Massieu?

Tampoco, no sé.

¿En sus pensamientos también la ve como presidenta?

Todos pueden ser.

¿Y Margarita Zavala?

Cualquiera. El que tenga ganas de servir a México, tiene el derecho de aspirar.

¿Qué la hace diferente a Margarita?

Mi origen.

¿Ella de rebozo, usted con huipil?

De huipil, pero yo original, mestiza y con mucho orgullo maya.

Sigamos, ¿cree que por ser mujer sabrá gobernar mejor?

Por supuesto. Las mujeres administramos el hogar. Podemos administrar un país.

¿Piensa que por ser mujer es menos corrupta?

Lo dice la ONU, no lo digo yo.

¿Ha escuchado voces?

No.

¿En este momento escucha voces?

La tuya.

¿Y la de su conciencia?

Siempre.

¿Qué le dice?

Que debo trabajar por México.

¿Qué cree que desencadenó esto que siente de ser presidenta?

Nacer en un pueblo. Aparentemente no tenía posibilidad de salir. Entendí que sería mi esfuerzo y dedicación lo que marcaría mi destino y no donde me tocó nacer.

¿Lo hace por dinero?

No.

¿Tiene dinero?

Tengo lo suficiente para vivir.

¿Necesita dinero?

Todos, creo, necesitamos dinero.

¿Y no gana, usted, dos veces más que el Presidente de México?

No son recursos públicos, son de la empresa que empecé desde que tengo 12 años.

Por cierto, ¿cuántas casas tiene?

Tengo tres.

¿Terrenos?

Uno. Que fue muy público, por cierto.

¿Cuántos dólares ha sacado del país?

Ninguno.

¿Ha sido siempre lo que ha querido ser?

Sí, afortunadamente.

¿Libre?

Completamente.

¿Libre como una gaviota?

En libertad, como siempre.

¿Y siempre ha sido la misma?

Siempre. Vivo en mi mismo pueblo.

¿Algo que quiera seguir guardando?

No tengo nada. Todo es transparente.

¿Ansiedad, diputada?

Un poco por la comida, porque siempre estoy a dieta.

¿Algo que nos quiera decir?

Quiero ser Presidenta de México.

Esto parece muy importante, ayúdenos a entender: ¿para usted liderar un país qué significa?

Cambiar la realidad que tenemos en este momento.

¿Y aquí en qué le podemos ayudar?

Comunicando, que es el trabajo que ustedes hacen.

¿Quiere aprovechar y vendernos que llevará al país a mejores lugares?

No. Quiero aprovechar que la gente nos comente cómo se debe gobernar.

Se puede comprender que se piense como presidenta, ¿pero priista?

Sí, por supuesto.

¿Y así piensa ganar?

¡Claro! Siempre que he competido he pensado en ganar y he ganado.

¿En 2018?

Sí, claro.

¿Ha salido a ver qué está pasando?

He estado en los rincones más apartados del país y en las ciudades más importantes.

¿Desde cuándo ha dejado de percibir la realidad?

Nunca la he dejado de percibir. Vivo en mi mismo pueblo.

¿Para 2018 va sola o en coalición?

Depende de las condiciones. Todavía no estamos en el proceso electoral.

¿Y así como gobernó Yucatán quiere gobernar el país?

Con la transparencia, con la cercanía.

A ver, ¿"lavó" dinero?

No.

¿No adquirió bienes por triangulación de recursos?

No.

¿No atropelló la voluntad de ejidatarios?

No.

¿No favoreció negocios familiares?

No. Pero, además, la información es pública, la pueden revisar.

¿No erigió hospitales a sobrecosto?

No.

¿No se hizo de terrenos a bajo costo?

No. Si me permites explicar: los terrenos que estás comentando son de mi familia desde 1930. Ahí está la escritura, la pueden revisar.

¿Negoció con el crimen organizado?

De ninguna manera. Confronté al crimen organizado.

¿Cobró por derecho de piso?

De ninguna manera.

¿Pagó por ruta y tránsito?

Al contrario, combatí la delincuencia que lastima mucho a la sociedad.

¿Y así piensa gobernar al país?

Por supuesto. Con legitimidad, con acuerdos y con decisiones.

¿Hay, en su gobierno, algo que pueda afectarle hoy?

No. Todo es transparente. Se puede revisar.

Sigamos transparentes, ¿tentación por los autoritarismos?

Para nada, al contrario.

¿Víctor Cervera es su referente y guía?

Víctor Cervera es primo-hermano de mi mamá.

¿Se le ha hecho justicia?

Por lo menos, el puerto de Altura se debería de llamar como él.

¿Mujer firme?

Mucho.

A ver, ¿si fuera presidenta qué haría con Enrique Peña?

Sería ex presidente y, si hubiera algo que tuviera que investigarse, pues investigaría. Además tiene denuncias en cortes internacionales.

¿Si fuera presidenta qué piensa hacer con la simulación?

Acabarla. Creo que es lo que está pidiendo a gritos la sociedad.

¿Y con la improvisación?

No permitirla.

¿Qué ideas tiene para combatir la corrupción?

Cumplir con la ley. Vamos a combatirla. Pero la corrupción tiene que ser por dos vías: al que se permite corromper y al que corrompe.

¿Usted de qué lado está?

¡De ninguno de los dos!

Por cierto, ¿ha tenido comunicación con Javier Duarte?

No, para nada.

¿Es su amigo?

Fuimos compañeros gobernadores.

¿Sabe dónde está?

No tengo ni idea, si no lo diría a la Procuraduría.

¿Y Borge?

Tampoco.

¿Quién los protege?

No tengo idea. No me deberían de preguntar a mí.

¿La debemos tomar en serio?

Por supuesto.

¿Como usted nos toma en serio?

Así es.

¿Le merecemos respeto?

Mucho.

¿Como los priistas?

Mucho. Los priistas y los ciudadanos.

¿Qué busca, doña Ivonne?

Busco hacer justicia. Yo nací en un pueblo de 3 mil habitantes.

¿Dividir el voto?

No, al contrario, consolidar el voto.

¿Moverse para salir en la foto?

Quiero ser presidenta, no salir en la foto. Bueno, sí: en la foto oficial con la banda.

¿Algún puesto en el gabinete?

Ninguno.

¿Sale a neutralizar a Margarita Zavala?

No. Cada partido tiene su proceso.

¿Ya compararla con ella es un triunfo para usted?

No. El triunfo se ve en la boleta, el día de la elección.

¿Quién la asesora?

Nadie.

¿No suele escuchar?

Sí, por supuesto. A los expertos. Algo que tiene que reconocer un político es que ni todo lo sabe ni todo lo puede.

¿Salinas la apoya?

No lo sé. No le he preguntado.

¿Los Hank?

Tampoco. No lo sé, no los he visto.

¿Beltrones?

Platiqué con él hace como siete meses.

¿Tiene equipo?

Por supuesto.

¿Ulises Ruiz?

Lo conozco. Fuimos gobernadores en el mismo periodo.

¿Cuánto dinero lleva gastado?

No tengo la cuenta. Pero lo que cuesta el boleto, la gasolina y lo que cobra mi chofer.

¿Sigue fluyendo dinero del gobierno de Yucatán?

No.

¿Rolando Zapata gobierna?

Claro, es el gobernador del estado.

¿Ya le tiene listo su expediente?

No sé si tenga algún tema. Yo casi no he estado en Yucatán.

¿Segura que no ha ingerido algún alucinógeno?

No.

¿Ni xtabentún?

Nada. No tomo desde los 15 años.