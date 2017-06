Adán Escamilla/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Conductores que circulaban esta tarde sobre el Anillo Periférico, a la altura del kilómetro 20, se llevaron un fuerte susto cuando vieron cómo un tráiler de doble remolque caía desde el puente del entronque al fraccionamiento “Los Héroes”, luego explotó para convertirse en una bola de fuego. Lo anterior fue producto de un impresionante accidente de tránsito en donde los daños fueron considerables, sin embargo, no se registraron lesionados.

Todo inició cuando Julio C. M. guiaba sobre el carril exterior un vehículo Tsuru y cuando subió al puente de Los Héroes, al bajar, vio que delante de él había una volcadura de un remolque, así que para no chocar, se movió hacia la derecha. Sin embargo, con este movimiento se le metió en el camino al tráiler que manejaba don Juan L. T. en la misma dirección, quien para no impactarse con el Tsuru volenteó y perdió control sobre la guía.

Como resultado, el tráiler y sus dos remolques sin carga salieron disparados por el puente, cayeron después de destrozar la valla metálica, y terminaron la cabina y el primer remolque tendidos en la lateral que sale de Los Héroes. El otro remolque quedó atorado desde arriba, y no se salvó el Tsuru porque al momento de la violenta maniobra uno de los remolques lo golpeó y salió disparado como 20 metros.

La cabina del tráiler explotó y se incendió pero su operador ya había salido para protegerse. Al lugar llegaron los bomberos para acabar con las llamas, además de paramédicos que atendieron a ambos conductores.

Tal vez te interese: Autobús sufre accidente en la Mérida-Cancún