Fraude de códigos es igual a cuando tienes un cupón sea de 50, 140, 250 etc y te dedicas a estar quemándolos ósea solo viajes por código o cupón repetidas veces eso es fraude y aclarando otra duda la plataforma no te obliga a tener un plan es opcional nadie fue a la oficina de uber y les dijo como trata un plan o no trabajas