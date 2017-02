Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- En lo que va del año se ha tenido el reporte de tres varamientos de delfines en las costas yucatecas, tres menos que en el mismo período de 2016. Sin embargo, la causa de muerte ha sido la misma, por interacción con el hombre, pues estos animales quedaron atrapados en redes de pesca, informó Raúl Díaz Gamboa, coordinador del Programa de Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos de la Uady.

Los cetáceos fueron encontrados en los puertos de Chelem y Chuburná, dos estaban atrapados en la misa red y el otro presentaba cortes en el cuerpo, los tres eran adultos pertenecientes a la familia de la especie de delfines tonina.

El especialista explicó que para estos animales marinos actualmente quedarse atrapados en las redes de pesca es el principal problema, no sólo en el país sino en el mundo, es por eso que las autoridades deben tomar medidas como vigilancia permanente y brindar información necesaria para evitar el enmallamiento de especies marinas.

“La intención de los pescadores del país, y en especial de Yucatán, no es atrapar a este tipo de animales, simplemente en las redes que se encuentran en el mar los delfines muchas veces no son capaces de detectarlas quedándose atorados o pueden estar incluso detrás de los peces que son recogidos por las mallas y si no se liberan mueren por asfixia. De ahí la importancia de implementar trabajos para evitarlo, ya que actualmente no se cuenta con estos” señaló.

En total en 2016 se reportaron 26 varamientos, siendo la principal causa de muerte también en años anteriores quedarse atrapado en las redes de pesca, otra de las causas fue envejecimiento y la contaminación.

Por otra parte, la limpieza del esqueleto de la ballena que recaló en Progreso en febrero de 2016 tienen un 50% de avance, concluiría en mayo y se exhibirá en un museo que se prevé sea instalado en la misma localidad.