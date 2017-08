Vendedor de dulces es detenido.... comienza a llorar y lo liberan

MÉRIDA, Yuc.- Inspectores de Mercados del Ayuntamiento de Mérida detuvieron este viernes a un vendedor ambulante de dulces y golosinas en la zona turística del Centro Histórico, procedente de Chiapas, por carecer de permisos.

Se trata de Juan L. H., procedente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien dijo tener 19 años de edad, pero el inspector de la Subdirección de Mercados, Alejandro Sandoval Talavera, asegura que se trata de un menor de edad.

En tanto que Juan L. H. manifestó no tener identificación oficial, y ante el proceso de retención llegó al punto de las lágrimas.

“El motivo de la detención es que ya se le dijo varias veces que no puede vender en el primer cuadro del Centro Histórico porque no tiene permiso, ya se le informó que hay una orden de decomiso pero el joven estaba vendiendo en la calle 62 por 55; empezó a correr... Yo conozco a su jefe a quien se le ha expuesto que hay orden de decomiso pero desconocemos porqué no le ha informado”, dijo el funcionario.

Agregó que levantaron un acta de “visita de decomiso” y se dejó ir al vendedor con la advertencia de que en una siguiente retención se le confiscarán sus productos.

Juan dijo que llegó a Mérida hace seis meses acompañado de un amigo que también se dedica a la venta de dulces y golosinas. “No tengo permiso para vender”, dijo el ambulante, quien declinó revelar su salario.

