Ver más allá del dolor

Darlene Farah es sin duda una madre de familia muy especial, en 2013 su hija Shelby trabajaba en una pequeña tienda en Florida cuando James Rhodes entró al lugar y apuntándola con un arma le exigió que le entregara todo el dinero de la caja; nerviosamente la joven hizo exactamente lo que el asaltante le indicaba, le entregó el dinero y obedeció la orden de tener las manos en alto permanentemente. Con el dinero en la mano el hombre en lugar de retirarse del lugar le disparó en cuatro ocasiones y la mató en el acto. Darlene asegura que su hija fue asesinada como si fuera una ejecución; ella, sin embargo, luchó durante cuatro años para evitar que el asesino de su hija fuera condenado a muerte.

El caso cobró notoriedad inusitada en los Estados Unidos, nadie entendía cuáles podían ser las razones que impulsaban a Darlene a evitar que el asesino de su hija fuera condenado a la pena capital; incluso los fiscales que llevaban el caso se enfrentaron a ella porque el gobierno demandaba ante el juez la pena de muerte para James. Las fricciones entre la madre y los abogados llegaron a extremos inauditos cuando éstos decidieron enseñar el video del asesinato a los hermanos de Shelby, lo que originó que uno de los hijos de Darlene abandonara su hogar y no hablara con su madre durante tres meses. Nadie parecía entender el comportamiento de la madre.

De hecho, Darlene, sin poder entender por qué James había asesinado con tanta furia y sinrazón alguna a su hija, decidió contratar un detective privado para investigarlo; lo que descubrió no atenuó el dolor, la tristeza y la rabia en el corazón de la madre, pero le hizo ver con otra perspectiva al asesino de su hija.

James sobrevivió sus primeros ocho meses de vida al lado de una madre drogadicta que finalmente lo abandonó, quedando bajo la tutela de su padre drogadicto y alcohólico que constantemente iba a prisión; el niño llegaba a gritar de dolor por el hambre mientras pasaba algunas temporadas con la abuela- Finalmente su padre perdió la custodia y el estado lo envío a un orfanato, donde fue abusado sexualmente por un niño de 9 años y posteriormente por una trabajadora del lugar. Presa de un miedo permanente era común que James durmiera bajo su cama para evitar las agresiones de las que era víctima; los años pasaron y nunca nadie lo adoptó.

Destrozada por el dolor de la pérdida de su hija, Darlene asegura que sabe que fue la sociedad la que hizo que James sea la persona que hoy es; sin embargo entenderlo no significa que sienta lástima alguna por él.

¿Qué hizo que esta madre decidiera luchar para evitar que el asesino de su hija fuera ejecutado? En primer lugar Darlene no era promotora de la pena de muerte, conocer la historia de vida de James le impulsó a evitar que fuera ejecutado, sabía que la muerte de James no le devolvería a su hija y ella considera la muerte también como un homicidio, pero principalmente le quedaba muy claro que su hija Shelby no se hubiera sentido satisfecha con la ejecución de James.

Hace apenas unos días, James,de 25 años,fue condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Darlene sabe que verá a muchos entrar y salir de la cárcel y espera que haga algo bueno por ellos y los ayude a cambiar. En el último día del juicio Darlene subió al estrado a pedir que James no fuera condenado a muerte, el joven no pudo contener el llanto, pero Darlene no detuvo su explicación; a pesar de no poder sentir compasión por él, la mujer logró que se le permitiera a ella y sus otros dos hijos hablar durante una hora con el condenado. James les pidió disculpas y les agradeció lo que hicieron por él.

El día de su cumpleaños, en Julio del año pasado, Darlene recibió una carta de James, quien dibujó una familia tomada de la mano y le aseguró a Darlene que casi todos los días se preguntaba cómo hubiera sido su vida de haber tenido una madre como ella.

Salir de nosotros mismos es complicado, salir de nuestro propio dolor es infinitamente más difícil, solamente personas como Darlene, que deciden remontarse por encima de su sufrimiento, pueden llegar a ver más allá del dolor. Dejando de mirar el mundo a través de las gafas de la ira, del sufrimiento y de la tristeza, lleganno sólo a percibir la realidad del otro, sino a encontrar la manera de extraer algo bueno de la tragedia más desgarradora; sin duda Shelby estará sumamente admirada y satisfecha de lo que su madre ha hecho.