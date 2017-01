SIPSE

DZIDZANTÚN, Yucatán.- José Gabino C. N., quien en vida denunció el abuso de autoridades municipales, fue encontrado muerto en la celda de la cárcel de esta población. Al parecer se ahorcó con un cordón que “alguien le facilitó”, pues le habían quitado sus pertenencias al ingresarlo a la cárcel pública.

Dulce María C. C., esposa de José Gabino C. N., relató que alrededor de las 14:00 horas su esposo armó un escándalo en su casa, por lo que se solicitó la ayuda de la Policía municipal y otorgó el permiso para ingresar al predio para que se lo llevaran detenido.

El hombre fue trasladado a la cárcel pública, en donde se le despojó de sus prendas para su ingreso.

A las 15:30 horas, Dulce María arribó a la comandancia para pedir informes sobre su esposo, pero le dijeron que no podía ingresar.

A las 16:00 horas, el subdirector de la Policía municipal, Jonathan Ramírez, llegó a casa del hermano del ahora occiso, para invitarlo a acudir a la cárcel e identificar el cuerpo de Gabino, pues se quitó la vida al colgarse de un cordón.

El hermano del ahora occiso mencionó que al ingresar a la cárcel observó a su hermano desnudo y con el cuello atado con un cordón, ya sin vida.

Los familiares de Gabino culparon a los policías municipales por homicidio, ya que alegan que el cordón se lo entregaron al detenido para que se quite la vida, ya que tenía antecedentes de suicidio y los había denunciado por abuso de autoridad meses atrás.

La Fiscalía General del Estado ya investiga la procedencia del cordón, ya que coincide con el color, tamaño y textura de los que usan los oficiales para asegurar sus botas.

También dijeron que la Policía municipal intentó ocultar los hechos, ya que la cárcel no cuenta con un celador.

José Gabino había atentado contra su vida en dos ocasiones. La más reciente fue el pasado 10 de septiembre de 2016, pues después de discutir intentó colgarse con el brazo de su hamaca.

El ahora occiso dejó huérfanos a dos gemelos.