Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Esta mañana, el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, encabezó la firma de un convenio con la Universidad Marista de Mérida mediante el cual se creará el Centro de Música infantil y juvenil del Centro Marista de Desarrollo (Cemade), en el sur de Mérida.

El proyecto tendrá por objetivo el acercamiento de los niños y jóvenes de esta zona de la ciudad con la música, promoviendo la inclusión y el fomento de valores y habilidades que los alejen del pandillerismo, drogadicción, inseguridad y aumento de la autoestima.

El presidente municipal firmó el convenio mediante el cual, el Ayuntamiento de Mérida destinará dos millones de pesos para la adquisición de instrumentos musicales y la implementación de los procesos educativos.

En el evento estuvo acompañado del rector de la Universidad Marista, Miguel Angel Baquedano Pérez, y los hermanos maristas Pablo Hernandez García, Vice rector de la Universidad Marista de Mérida; Noé Sotelo Villalobos, Superior de la Comunidad Marista de la Emiliano Zapata Sur; Daniel Dorantes Arroyo, responsable del CEMADE y la Secretaria Municipal Maria Frit Sierray Agustin,

El proyecto está dirigido principalmente a niños y jóvenes entre los nueve y 17 años, incluyendo quienes tengan algún tipo de discapacidad o en situación de calle, los cuales serán atendidos por los maestros para su formación en diversas disciplinas musicales y el dominio en la ejecución de varios instrumentos como: flauta, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, tuba, percusiones, piano, violín, viola, violonchelo, contrabajo, guitarra, solfeo, así como su educación auditiva, coro e iniciación a las nuevas tecnologías de la música.

El proyecto incluye clases orquestales, de coros, grupos de jazz, clases de práctica orquestal multifuncional y multinivel y la realización de conciertos, recitales y óperas en zonas urbanas.

Inversión millonaria en el sur de Mérida

El alcalde Mauricio Vila manifestó que en el 2017 trabajará intensamente en la creación de más oportunidades para los meridanos que viven en el sur de Mérida por medio del programa Mérida Incluyente el cual busca abatir la brecha de desigualdad entre el norte y el sur de la ciudad.

"Lo he dicho con anterioridad, si queremos que Mérida siga siendo la ciudad con mejor calidad de vida de todo México y una de las más seguras de todo el país, es necesario combatir la desigualdad y fomentar la inclusión. No lo lograremos si no disminuimos la brecha entre la Mérida del norte y la Mérida del sur", afirmó.

Asimismo, el alcade desglosó las obras que su administración realizará en la zona, la cual recibirá el 40 por ciento de una inversión sin precedente de mil millones de pesos, misma que se harán con recursos propios y sin endeudar a los meridanos.

"Especialmente en el sur de Mérida vamos a habilitar el Circuito Sur, que será un eje vial que conectará varias colonias de la zona, contará con una ciclovía y conectará San José Tecoh Sur, Emiliano Zapata Sur y San Antonio Xluch con El Roble Agrícola y la Avenida Aviación".

Agregó que se construirá el Centro Cultural del Sur, en la colonia Emiliano Zapata Sur III y se pondrá en funcionamiento el Centro Integral del Sur, a un costado del mercado de San Roque. Este centro contará con áreas recreativas, salón de usos múltiples, salones para fotografía, música, pintura y artes plásticas, área de cómputo, cafetería y un cine.

También se dará atención integral a 130 parques y que a partir de este sábado se dotará del servicio de Internet gratuito a las 47 comisarías del municipio.

En cuanto al Programa Municipal de Vivienda, puntualizó que el proyecto es concluir el año con cuatro mil acciones para combatir problemas de hacinamiento y la falta de techos firmes.

También se abrirán cinco Centros de Capacitación y se dará capacitación a cerca de 20 mil personas a fin de que puedan obtener mejores empleos.