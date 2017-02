Milenio Novedades/Tizimín

TIZIMÍN, Yucatán.- Una fotografía publicada este lunes por un usuario de las redes sociales alertó que dos hombres realizaban cobros ilegales en el tramo Las Coloradas-El Cuyo.

Ante la denuncia pública, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron al lugar, pero solo encontraron las maderas en donde tenían atada una soga con trapos rojos que impedía el libre tránsito a los vehículos.

Aunque la publicación no especifica el monto que exigían, aseguran que, de no cubrir la cuota, no permitían el paso y alegaban que “es por el derecho de disfrutar o ver las playas y los flamencos” en ese tramo costero.

Asimismo, los que impedían el paso se identificaban como trabajadores de la empresa salinera de ese puerto y aseguraban que cuentan con una concesión que el gobierno les dio para uso y extracción de sal en ese lugar.

En la fotografía se observa a dos personas, una de ellas dialogando con el chofer de un taxi y otro parado a un costado, listo para retirar la cuerda cuando el taxista pagara el dinero que exigían.

Ante tal situación, elementos de la Policía Estatal se dirigieron al lugar, al igual que agentes de la Municipal apostados en El Cuyo, pero al llegar ya no encontraron a los “cobratarios”.

La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que mantendrá la vigilancia en esa zona para evitar posibles abusos en contra de los automovilistas y turistas.