MÉRIDA, Yuc.- Vecinos de Cacalchen realizaron macabro hallazgo al encontrar el cadaver de una mujer dentro de una fosa séptica.

Los hechos se registraron cuando unos pobladores de este municipio percibieron un fétido olor, el cual relacionaron con algún animal muerto. Cuando estaban buscando al supuesto animal para enterrarlo, percibieron dentro una fosa séptica de metro y medio de profundo el cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición. El agujero se encuentra al interior de un predio en construcción que está deshabitado.

De inmediato se informó a las autoridades municipales quienes llegaron en pocos minutos, la zona fue acordonada y después de un tiempo, el cuerpo fue rescatado por medio de sogas.

Hasta el momento se desconoce si la mujer cayó en este lugar y falleció, o si se cometió un delito en su contra y luego abandoraron su cuerpo en la fosa.

Con el cadáver fue encontrada una identificación cuyo nombre tiene las iniciales M. S. C. C., y probablemente la ahora occisa no sea vecina