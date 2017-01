José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En Yucatán, en 2016 los registros epidemiológicos hasta el 24 de diciembre indican un acumulado de mil 210 personas diagnosticadas con depresión, de las cuales 990 (82 por ciento) corresponde a mujeres y 220, a hombres.

En México, la depresión es una de las diez enfermedades más incapacitantes, pues quienes la presentan pierden en promedio 26 días de trabajo al año, esto en comparación con los siete días que dejan de laborar los pacientes con enfermedades crónico degenerativas no psiquiátricas como diabetes, hipertensión y artritis, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica.

De acuerdo con la asociación civil Red Voz Pro Salud Mental, esto representa un gasto para las empresas de 780 millones de pesos mensuales.

“La depresión se caracteriza por un síntoma principal: la tristeza. Muchas personas tienen ese estado de ánimo que aparentemente es su forma normal de vida y no representa problemas, pero hasta que no ocurre un evento estresante como una pérdida, no es tomada en cuenta”, señaló Luis Jorge Gamboa Albornoz, del departamento de Enseñanza, Investigación y Capacitación de la Subdirección Mental de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

“El ser humano es el único sobre la tierra que se colapsa y cuando esto ocurre pierde la esperanza lo que muchas veces deriva en el suicidio. Cuando existe un cuadro depresivo muchas veces se acompaña de problemas de adicciones las cuales son un detonante para que tomen decisiones en muchas ocasiones fatales como quitarse la vida”, indicó el psiquiatra.

Gamboa Albornoz comentó que las adicciones son solo un síntoma de que “algo está pasando” con la persona, ya que detrás de una adicción la mayoría de las veces “hay algo doloroso”, normalmente un duelo no resuelto, depresión o ansiedad que propicia que la persona tenga el deseo de desconectarse la realidad.

Asimismo señaló que los grupos sectarios a los que más afecta la depresión son entre 15 y 25 años porque intentan comprender el mundo con las problemáticas que se les presentan: estudiar, trabajar, tener una pareja, hijos, entre otros y por otra parte los mayores de 60 años porque ya no se sienten útiles para la sociedad, sobre todo cuando a esa edad aún requieren trabajar y no son contratados por las empresas.