Candelario Robles/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canacome), Juan José Abraham Dáguer, señaló que el acuerdo propuesto por el Gobierno Federal para mitigar el “gasolinazo” quedó corto, por lo que adelantó que los organismos empresariales de Yucatán preparan una nueva propuesta que gira en tres ejes:

reducir gastos corrientes

simplificación administrativa

mayor inversión productiva

“Contempla unas líneas generales de acción pero no están aterrizadas, no son medibles y no tiene objetivos concretos ni dicen cómo irán resolviendo las cosas. Creo que la idea en general del pacto es positiva, pero no puede quedarse en lo que se firmó hace unos días”, detalló el dirigente.

El líder empresarial aseveró que el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” anunciado por el Gobierno Federal carece de objetivos claros y medibles que puedan dar índices de avances.

Ante esta situación, aseguró que el pacto tal y como está hoy no es suficiente, puesto que es un proyecto que tiene que desarrollarse más a fondo para dar buenos resultados.

Abraham Dáguer aclaró que al pacto deben medirle aspectos tangibles y que resulten en tres vertientes: reducción en gasto corriente, mayor inversión productiva y simplificación de la operación de las empresas.

“El pacto carecía de puntos específicos sobre los cuales se debería trabajar. Nos comentan que en estos días habrá reuniones, por lo que esperamos ver pronto los resultados, pero tal como lo conocimos el lunes sentimos que quedó un poco corto”, agregó.

Al ser cuestionado sobre el rechazo que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tuvo hacia ese mismo acuerdo, el presidente de la Canacome aclaró que ese organismo no se manifestó en contra.

“Es necesario mayor coordinación. Yucatán tiene una realidad que no es la del resto del país, pero estamos inmersos en la dinámica nacional y eventualmente nos alcanzará”, consideró.

Por lo tanto, explicó, es importante trabajar de manera más compacta y más interrelacionada para generar soluciones en conjunto que permitan seguir avanzando económicamente.

Piden recortes