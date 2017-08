Mérida, Yuc.- Este año se han diagnosticado 275 casos nuevos de infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en la entidad, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal, con lo que Yucatán continúa entre los estados que más casos reportan de esta enfermedad.

Tan sólo los registros del primer semestre de 2017 ya rebasaron el total de 2016, cuando Yucatán cerró con 166 nuevos casos, de los cuales 143 fueron varones y 23 mujeres, según cifras de la Secretaría de Salud federal.

“Hace tres años se detectaban en Yucatán un promedio de ocho casos al mes, pero de un año a la fecha se han incrementado, en el mismo periodo, a casi 40 casos nuevos”, reveló Isaí Guillermo Lorenzo Bautista, médico internista infectólogo del Hospital T-1 del IMSS.

En este nosocomio se atiende a todos los pacientes con VIH que son derechohabientes del IMSS en Yucatán.

“Hoy en día existe mucha falta de cuidado, la prevención sigue siendo insuficiente entre la población, a pesar de todas las campañas de información que se hacen de manera permanente. Las personas no están haciendo de su parte, esta enfermedad se transmite por la vía sexual en más de 95 por ciento. La mayoría de los casos se está dando en personas jóvenes, y en particular en hombres que tienen sexo con hombres, sin protección”, aseveró.

'Atacan' a yucatecos infecciones gastrointestinales Te recomendamos leer:

Indicó que entre esos hombres hay quienes también sostienen relaciones sexuales con mujeres, que habitualmente resultan ser sus esposas, a quienes contagian la enfermedad.

El especialista indicó que en cuanto a la infección por VIH de madre a hijo, en el IMSS no se han presentado casos en los últimos ocho años.

“La enfermedad se divide en tres estadios: el A, corresponde al paciente que está sano y no presenta ningún síntoma; el B se da cuando los pacientes comienzan a manifestar síntomas como fiebre, diarreas e infecciones repetitivas de garganta; y el estadio C es el avanzado, cuando el paciente presenta lo que llamamos Síndrome de Desgaste, que consiste en fiebre, pérdida de peso y diarrea por más de un mes. Además, comienzan a aparecer candidiasis orales (hongos en la boca), neumonías por hongos o tuberculosis y la aparición de tumores”, detalló el doctor Lorenzo Bautista.