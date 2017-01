William Sierra/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- La Iglesia nos ha aceptado y ahora está en nosotros asumir este compromiso en el tiempo que nos queda en la formación, de seguir configurándonos con Jesucristo, que nos hizo el llamado hacia el sacerdocio, coincidieron en señalar cuatro jóvenes seminaristas que el próximo domingo serán admitidos a las órdenes sagradas y el ministerio del lectorado.

El arzobispo Gustavo Rodríguez Vega conferirá a Jerónimo Poot Cauich el ministerio de Lectorado, y Edwin Omar Nicolás Koyoc, Fernando Jesús Pan Aranda y José Manuel Paredes Alpuche, serán admitidos a las órdenes sagradas. La misa será a las 19:00 horas en el Aula Magna del Seminario Mayor.

Jerónimo señaló que el ministerio de lectorado tiene como característica el servicio y expresó que se siente agradecido con Dios de que le haya otorgado el regalo de la vocación, el cual celebra y comparte con sus padres, así como sus compañeros seminaristas y amigos de su natal Dzibikak, comisaría de Umán.

“Anteriormente recibí la aceptación a las órdenes y ahora viene un paso más, con el lectorado, el cual implica servicio hacia la disposición y proclamación a la palabra, esa es su principal tarea. A lo largo de esta semana hemos tenido la oportunidad de meditar la propuesta de Dios, que me dice El a todo esto. Me está dando una respuesta más y ahora a mí me toca la exigencia de un mayor compromiso”, enfatizó Poot Cauich, quien cursa el tercero de Teología.

Por su lado, Edwin Nicolás mencionó que la noticia de ser candidato a las órdenes sagradas lo llenó de felicidad, tras siete años de estudios en el Seminario.

“Lo primero hay que darle gracias a Dios por ese paso que me permite dar. Es un goce y alegría, y a la vez un compromiso con la iglesia en este proceso de discernimiento, el cual debemos demostrar en obras, con nuestra actitud, nuestra forma de ser. Hay que ser testimonio de aquel con el que nos vamos a configurar y que en el caso de nosotros tres (Edwin, Fernando y José) tenemos aún tres años más en el Seminario”, señaló Edwin, estudiante de segundo de Teología.

En su caso Fernando Pan destacó la importancia de dar este paso, pues significa un compromiso de estar con la iglesia, de querer ser sacerdote, algo a lo que se llega gracias al llamado que les da el Señor.