Francisco Puerto/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Aunque parezca increíble, se hizo comparecer ante el Juzgado Primero de Control, en silla de ruedas y visiblemente disminuida de sus facultades físicas y mentales, a la señora Yolanda C. L., de 90 años de edad, acusada de vender la casa de su hermana.

La juez de control Elsy del Carmen Villanueva Segura decretó la prescripción del delito de fraude y sobreseimiento del caso; pero durante el juicio, la anciana dormía en plena audiencia y cuando recobraba la conciencia no entendía qué estaba ocurriendo.

Fue denunciada por José B. M. y su asesor jurídico particular, Aarón C. C.

Los hechos datan del 21 de julio del 2003 cuando, supuestamente, la anciana -entonces de 75 años-, presuntamente de manera ilícita, obtuvo en propiedad un predio en la calle 50 del centro de Mérida.

En fecha 11 de febrero del 2004, Leonor A. C., en su carácter de albacea, única y universal heredera de la sucesión intestada de su madre, Rosa C. L., promovió la nulidad de compra-venta otorgada por madre a favor de la imputada.

Sin embargo, aun teniendo conocimiento de dicha demanda instaurada en su contra, que le impedía disponer del inmueble, vendió la vivienda a José B. M., por la cantidad de 250 mil pesos, sin informarle al comprador que la propiedad tenía “problemas”, y que estaba habitada por su sobrina Leonor.

En esa fecha, un Juez le había dado la razón a la imputada y logró desalojar a su sobrina y el 27 de abril del 2010, la imputada, acompañada de su hija Vilma A. C., efectuó la transacción.

El querellante tuvo la posesión pacifica y continua de la casa durante cinco años, hasta que al acudir al Catastro a realizar el pago anual del predial, le informaron que no era posible, debido a que la propiedad no estaba a su nombre, debido a que la Juez Segundo Civil había ordenado la cancelación de la inscripción de la compraventa que se había realizado a favor de la imputada, por lo que procedió a demandarla en marzo del 2015.