José Salazar/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Especialistas señalaron que la frecuencia de la candidiasis (enfermedad infecciosa de piel y mucosas causada por un hongo) vaginal ha ido en aumento en los últimos años, debido al empleo de manera indiscriminada de productos antimicóticos, que se venden sin receta médica, que ha creado bacterias más resistentes que complica la cura de este mal.

La candidiasis es una infección frecuente en mujeres que están en edad reproductiva, ésta es causada por un hongo llamado CandidaAlbicans.

En Yucatán, cifras de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud indican que se han registrado a la fecha mil 751 casos de este padecimiento.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas, esta cifra no refleja la realidad, ya que la ser una infección no grave, quienes la presentan no siempre acuden al médico, por lo que no hay un registro puntual de los casos.

“Las infecciones por hongos se deben a la variedad llamada cándida, el cual está siempre presente en el cuerpo en pequeñas cantidades”, explicó Luis Gerardo Mugártegui Sánchez, ginecólogo del Hospital General Regional No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez”, del IMSS.

El especialista mencionó que las infecciones por hongos se caracterizan por presencia de comezón y ardor en la parte interior y alrededor de la vagina. El flujo suele ser blanco, cremoso, y cortado. Además, la vagina puede irritarse mucho.

El especialista precisó que el hongo a veces puede extenderse a otras áreas del cuerpo, como partes del piel y el área debajo de la uñas. “Por lo general, el balance de bacterias, acidez, hormonas y otros factores mantienen el hongo nivelado”.

Barrera a la curación