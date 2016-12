Mi mas sentido pesame para estos pobres animales...

Aunque, ya esto parece una caceria de brujas en las redes sociales contra el presidente de esa poblacion... no soy partidario de ningun grupo politico (toco madera ja ja ja), pero he notado que si no sale el sol, enseguida algun grupo empieza a echarle la culpa de esto a este personaje (no lo defiendo, nada mas lo he notado en este y otros periodicos...)

Por cierto, quien lo haya hecho, en su consciencia quedara, y KARMA amigos(as), KARMA...