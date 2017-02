Luis Fuente/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Cuatro detenidos pasaron de ser acusados de lesiones en contra de Ángel A. G., de 28 años de edad, a homicidio calificado cometido en pandilla.

Este sábado, un grupo de pandilleros identificados como integrantes de la banda de los “Gatitos Locos” agredió a golpes a Ángel A. G., de 28 años de edad, en calles del fraccionamiento Brisas de San José, ubicado enfrente de los juzgados penales de Mérida.

Debido a esta trifulca, Cristiano A. C. D., 26 años de edad; José Enrique P. C., de 20 años; Miguel Á. C. T., de 26 años, y Yarlin Antonio T. K., de 22 años, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, el mismo día.

El lunes dio inicio a una audiencia a las 9:00 horas, en donde el juez segundo de control Luis Mugarte Guerrero calificó de legal el arresto de los cuatro acusados y les imputó el delito de lesiones calificadas cometidas en pandilla. Por ello, les decretó la prisión preventiva.

Sin embargo, en la madrugada de ayer la víctima murió en un hospital a causa de las lesiones que sufrió en el enfrentamiento. Por ello, se reclasificó el delito a homicidio calificado cometido en pandilla.