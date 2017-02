Agencias

MADRID, Esp.- La justicia mexicana investigará el caso de la yucateca Liga Ceballos Franco, quien hace unos días denunció que ella fue una de los miles de bebés robados durante el franquismo.

Así, México se convirtió en el segundo país del mundo, luego de Argentina, en indagar casos de crímenes cometidos durante la dictadura del general Francisco Franco, y que según cálculos de la Audiencia Nacional Española, incluyen los casos de 30 mil bebés robados.

Una nota publicada en el sitio web excelsior.com.mx señala que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciará ahora una investigación para aclarar si el de la mexicana Ligia "Lily" Ceballos se trata de un caso de desaparición forzada y para restablecer su verdadera identidad.

Según Amnistía Internacional, Lily Ceballos es una mexicana cuyo nacimiento fue registrado el 29 de mayo de 1968 como María Diana Ortiz Ramírez, y "pudo haber sido sustraída" a su familia biológica "con el consentimiento de las autoridades españolas" y la "asistencia" del Arzobispado de Madrid.

Amnistía Internacional (AI) mantiene que el de Lily es uno de los casos de bebés robados "que se produjeron en España desde los primeros años del franquismo hasta los primeros años de la democracia".

Ligia Ceballos Franco denunció públicamente, desde el año pasado, que ella "descubrió" que había sido adoptada por Nazario Ceballos Traconis y Ligia Franco, en 1968. Rastreando sus orígenes, también supo que su adoptación fue facilitada por las relaciones político-eclesiásticas que guardaba su abuelo materno, Agustín Franco Aguilar, ex gobernador de Yucatán.

Hasta ahora las investigaciones realizadas en España sobre estos casos "no han dado resultados" y se ha descartado "abordarlo como crímenes de derecho internacional" (desapariciones forzadas), en contra de las recomendaciones de Naciones Unidas, denuncia la organización de derechos humanos.

En un auto de 2008 del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se aseguraba que entre 1937 y 1950 "se podrían haber dado más de 30 mil casos" de desaparición de hijos de madres del bando republicano "bajo la cobertura de una aparente legalidad".

AI explica que la justicia española ha abordado estos casos como "delitos comunes", es decir, "como detenciones ilegales, adopciones irregulares o falsedades documentales y como casos aislados", descartando la posibilidad de que pudieran responder a "una trama a nivel nacional" o ser constitutivos de crímenes de derecho internacional".

"En una alegría inmensa. Tenía la confianza en que mi denuncia no iba a quedar en el olvido y ahora es una realidad. Esto no es contra mis padres adoptivos, quienes me dieron todo. Lo que me motiva es la búsqueda de justicia ante los crímenes perpetuados durante el régimen franquista", manifiestó Lily Ceballos en el comunicado hecho público por Anmistía Internacional.

Beltrán pide al Estado español que colabore plenamente con las solicitudes de cooperación que pidieran emitir las autoridades mexicanas.

AI también solicita a España que investigue las denuncias de bebés robados en general, "que cumpla con las recomendaciones de Naciones Unidas y "fortalezca los esfuerzos" para "buscar e identificar" a quienes podrían haber sido "víctimas de apropiación, desaparición forzada y sustitución de su identidad y para llevar a los responsables ante la justicia".

El caso de Ligia Ceballos Franco

El comunicado de Amnistía Internacional, en España, detalla el caso de la yucateca que presentó la denuncia:

Ligia Ceballos Franco es una mujer mexicana, registrada en su nacimiento, el 29 de mayo de 1968, como María Diana Ortiz Ramírez, que pudo haber sido sustraída a su familia biológica con el consentimiento de las autoridades españolas, a través de la intermediación de la Diputación de Madrid y con la asistencia del Arzobispado.

Según la información disponible, el día 3 de junio de 1968 una niña ingresó en el Instituto Provincial de Puericultura de Madrid, también conocido como la "Inclusa". En los datos de ingreso aparecían como padres de esta niña dos nombres sin apellido: Rafael y Marta, ambos mencionados como "supuestos".

Dos días después, esta niña fue bautizada e inscrita en el Registro Civil del Distrito de Congreso con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez. En dicho Registro se hizo constar que María Diana nació el 29 de mayo de 1968. Poco más de un mes después, el 11 de julio de 1968, el presidente de la Diputación Provincial de Madrid, concedió el prohijamiento de la niña María Diana Ortiz Ramírez a los señores Nazario Ceballos Traconis y su esposa Ligia Graciela Franco Aguilar. El 19 de julio de 1968, María Diana fue entregada en prohijamiento de manera oficial.

Seis días después, el 25 de julio de 1968, Nazario Ceballos y Ligia Graciela Franco inscribieron en el Registro Civil de la ciudad de Mérida (México) a Ligia Graciela Ceballos Franco como su hija biológica. En el acta de nacimiento se indicó que Lily había nacido el 29 de mayo de 1968 –el mismo día que nació María Diana-, a las 9 horas, en Mérida. Los papeles de María Diana se quemaron una vez pudo ser registrada en México con esa nueva identidad, tal y como habían recomendado a sus padres las autoridades españolas.

El dato

México se convierte en el segundo país del mundo, después de Argentina, que investigará crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo", informó hoy en un comunicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.

(Con información de EFE)