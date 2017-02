Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Los siete involucrados en el asesinato del regidor de Temax, ocurrido en la madrugada del 31 de enero pasado, fueron vinculados anoche por los delitos de homicidio y lesiones calificadas cometidas en pandilla.

Así también se informó que permanecerán en prisión preventiva por cuatro meses.

Cómo publicamos con anterioridad, el regidor priista de cementerios Pedro Cob Cimé fue asesinado a tubazos y cuchilladas en la madrugada del martes 31 pasado, cuando el edil fue emboscado por familiares de una mujer con la que sostenía relaciones.

El ahora occiso fue interceptado cuando se retiraba de un grupo de Alcohólicos Anónimos en la calle 33 por 22 y 24 de Temax, municipio ubicado a 80 km de la capital yucateca.

Los ahora detenidos estaban molestos porque el ahora occiso presumía sus andanzas con la amante, hermana de una de las agresoras.

Horas después, mediante un operativo realizado por la Secretaría de Seguridad Pública permitió el arresto de Eulogio Inés C. M. y su esposa Martha C. C. –hermana de la amasia del regidor-, Wilma Rosely C. M., Rodrigo Omar C. R., Jorge Yair C. E., así como los hermanos Carlos Efraín y Alexis C. C., éstos hijos de Eulogio y Martha, cuando intentaban huir de Temax.

Los detenidos están acusados de asesinar a tubazos y cuchillas al regidor priista Pedro Damián Cob Cimé, y lesionar al ex juez de paz Alberto Concepción Canul Ku.