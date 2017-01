Como los productos de importación se cotizan en dólares, los empresarios yucatecos recomiendan no adquirir los que no sean muy necesarios, pues comprarlos impacta el mercado interno. (Christian Coquet/SIPSE)

MÉRIDA, Yuc.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCE), Mario Can Marín, exhortó ayer a los habitantes de la entidad a no gastar en productos y artículos de importación que no sean necesarios, y a generar ahorros para enfrentar la segunda quincena de la cuesta de enero.

“Nos preocupa que el poder adquisitivo de las personas vaya cada día perdiéndose más, por lo que los exhortamos a no realizar gastos innecesarios y a promover el ahorro en tiempos de crisis”, manifestó.

Explicó que para fortalecer la economía local es necesario incrementar el consumo de los productos locales y evitar en lo más mínimo las compras de insumos de importación.

El dirigente empresarial consideró que para enfrentar el panorama incierto que se pudiera dar por la volatilidad de la moneda nacional frente al dólar, es recomendable incrementar el consumo interno y de los productos locales.

“El panorama se torna incierto por la volatilidad del peso frente al dólar y las constantes alzas en los precios de energéticos, sumado al proyecto de presupuesto para el año fiscal 2017, que tuvo un recorte al gasto de 239 mil 700 millones de pesos”, dijo.

Subrayó que para revertir esa tendencia negativa se deben aplicar las propias recomendaciones de la OCDE, en el sentido de fomentar la productividad como una prioridad para los gobiernos nacionales, específicamente desde tres ámbitos: la política fiscal y la estructural, haciendo mancuerna para complementar la política monetaria.

“Vale la pena agregar que, aunque tiene mucho sentido lo que recomienda la OCDE, la política industrial enfocada en la reindustrialización nacional debe ser una prioridad, al menos para México”, finalizó.