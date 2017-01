Ana Hernández/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- El Ayuntamiento de Mérida lanzará en estos días la siguiente versión de seguimiento y mejora del servicio de recolección de basura, que permite a los usuarios conocer las rutas, horarios e incluso los datos de la unidad que les proporciona la atención.

La primera etapa del programa que monitoreo la Dirección de Tecnologías de Mérida tuvo una aceptación favorable, al hacer un balance de los resultados de la versión de GPS que se utilizó en los camiones de las tres concesionarias que se encargan de la recolección en la ciudad, como Pamplona, Servilimpia y Sana-Corvase.

Esto no sólo ha permitido a los usuarios tener mayor acceso al servicio y horario de recolección, sino también ha ayudado a los concesionarios a trazar mejor las rutas de atención, al conocer con base en los datos cómo se mueven los camiones, sobre todo en las zonas habitacionales para hacer la recolección de basura.

Incluso, les ha permitido “crear” mapas de la ciudad o de los fraccionamientos de los cuales no hay información en la red porque las últimas actualizaciones no han incluido esas zonas, con lo anterior no sólo han optimizado las rutas y el tiempo, sino también el combustible.

En unos días saldrá una versión más amigable y sencilla, reveló el director de Tecnologías de la Información municipal, Rodrigo Solís Pasos, quien señaló que los equipos de GPS anteriores se “perdían” un poco al estar en zonas no “reconocidas”, pero ahora contarán con un sistema que les permitirá “guardar la información de las posiciones en las que se mueven y mandar los datos de esos movimientos.

Con esos datos que se facilitarán a los permisionarios, éstos podrán seguir mejorando la logística de las rutas que les corresponde cubrir.

El objetivo es trabajar con el sistema de recolección de basura que ya ofrece información sobre el camión y el operador que atiende una zona, lo cual es relevante cuando el municipio recibe algún reporte.

