José Salazar/SIPSE

MÉRIDA, Yuc.- Para hablar sobre el tema del amor, con motivo del Día de San Valentín, que se celebra el próximo 14 de febrero, “Salvemos una vida”, que se transmite por Amor 100.1 FM de Grupo Sipse, contó este viernes con la presencia del médico pedriata y conferencista Roberto Díaz y Díaz.

Luego de ser presentado por las conductoras Alis García y Marilis Escalante, el pediatra comentó que dentro de sus vivencias médicas hay situaciones que indican la necesidad de la interacción humana del amor, como lo son los lazos efectivos en el recién nacido.

“Hay niños que nacen prematuros que los dejan en su cuna y ahí se quedan. Y hay otros que los abraza la enfermera, le da masajes, conversa con ellos y los toca. Increíblemente, ese niño prematuro evoluciona mejor porque el amor nutre, da vida, el amor es Dios. Entonces, los niños prematuros que no reciben ese amor pueden retrasar su desarrollo, perder la conciencia y hasta llegar a morir. La persona que no recibe afecto, que no recibe amor, muere emocionalmente”, explicó.

Roberto Díaz exlicó que en ocasiones utiliza frases “fuertes”, pero muy reales en sus reflexiones y que una de ellas es la que dice que existen muchos hombres y mujeres que están “estreñidos” en sus sentimientos porque no lloran ni sacan lo que llevan dentro.

“Hay estudios que hablan de lo benéfico del amor, del afecto por medio del contacto físico. ¿Cada cuando nos abrazamos? Para un entierro, un cumpleaños, en Navidad, fin de año, etcétera. Son muy contados los días. Estos estudios han demostrado que niños carentes de amor presentan más daño en su crecimiento del que pudiera provocarles una enfermedad”, recalcó el especialista en Nutrición Pediátrica.

Aseveró que el niño que no recibe afecto crece “desnutrido” de amor y que es preciso “romper la cadena de desamor” de los padres hacia los hijos.

“Si nuestros padres no nos dieron amor, somos los encargados de romper esa cadena y comenzar a darle amor a nuestros hijos. Esto lo he mencionado en muchas conferencias y a veces se me quiebra la voz: tú dices que quieres a tu hija pero, ¿ella sabe que la quieres? Esa muchachita se va a la calle buscando el afecto de un padre, porque tú no se lo das, amigo. Entonces, muchas veces por desgracia, esa chica encuentra un hombre que no quiere darle afecto, quiere darle sexo y ¿qué pasa?, se embaraza”, aseveró Díaz y Díaz.

Añadió que es preciso darle afecto a los hijos por medio del contacto físico con los padres.

“Cuando te toca una persona, es Dios que está actuando. Somos portadores del Amor Divino. Cuando doy pláticas a parejas les digo: cuando hagan el amor, que lo hagan entre tres, es decir Dios, tu pareja y tú. Porque Dios va a actuar en tu pareja para darte amor. Al dar amor, estamos dando a Dios, si no recibimos amor, no recibimos a Dios. Una caricia amorosa puede curar, una relación positiva proporcionar bienestar físico y mental. Algunos científicos aseguran que una sociedad desprovista de esta satisfacción puede tener lesiones irreversibles”, detalló.

Marilis Escalante preguntó a Díaz y Díaz cuáles son las consecuencias en la edad adulta cuando un niño no recibe amor desde recién nacido y en su infancia.

“Esto repercute tremendamente porque aquella persona que es tartamuda, el padre no lo dejó hablar. Aquella niña que no come, quiere “comer” a sus padres; aquel adulto que no triunfa en la vida, se debe a que es inseguro porque no recibió amor de su padre y madre. No hay de otra, simple y sencillamente hay que dar y sentir amor. El amor hay que vivirlo y compartirlo”, expresó.

Mencionó que el amor madura con el paso del tiempo y que no es el mismo el amor de novios al amor de un matrimonio de varios años.

“Cuando se ama a alguien, pareja, hijo, novio o esposo, no se le ama siempre de la misma forma. Es una mentira pretender que ese amor sea igual con el paso del tiempo. Lo que exige la mayoría de nosotros es permanencia, duración, continuidad cuando lo único posible en el amor es el crecimiento y la fluidez. Esto es lo que marca la diferencia entre amor y enamoramiento. La presencia del amor marca una gran diferencia en el ser humano. Nutre la vida en la pareja, le da fuerza y significado”, apuntó el doctor Díaz.

Dijo que el amor invita a ser franco y honesto pero no exige el temor a ser juzgado. No podemos poner en el “banquillo de acusados” a la pareja, pretendiendo que sea perfecta, no somos perfectos pero si perfectibles, indicó.

“La presencia del amor permite aceptar al otro con sus cualidades y defectos. Esta palabra “aceptar” tiene que ver con quererse y amarse”, comentó.

Mentalidad de macho mexicano

Marilis Escalante comentó que en ocasiones los hombres, a cierta edad, no se dan cuenta que ellos también envejecen y quieren tener siempre una mujer joven y que se vea bien físicamente.

“Por desgracia, aún persiste la mentalidad del 'macho mexicano'. El aceptarnos con cualidades y defectos es importante. Hay que hablarlo, el amor abre canales de comunicación. El diálogo hace matrimonios duraderos. Esto nos da la oportunidad de crecer en un “nosotros” en lugar de un “yo”. Somos equipo, por ejemplo hoy yo lavé los platos y mañana le toca a mi mujer.

Son cosas que hacen que crezcamos como pareja. El amor es el sol que hace posible la existencia, si Dios es Amor y el Amor es Dios, el Amor es ese sol. Hemos nacido para amar y ser amados”, aseveró.

Alis García dijo que la clave en una relación está en el buen trato, en valorarse uno al otro en la pareja.

“El amor es un arte. Se nos educa para ser médicos, abogados, comunicadores pero no se nos educa para dar amor. ¿Cuántas personas son estériles en el amor? No dan. La fuerza del amor deja huella desde el primer momento de la concepción. Es un ingrediente que alimenta al niño desde que está en el vientre materno. Al dar amor, sacas todo lo bueno y bello que tienes y se lo das a tu pareja”, manifestó el galeno.

Recalcó que no hay que dar por sentado las cosas cuando se trata de ser positivo con la pareja y expresarle afecto.

“Hay que llenarla de cosas positivas, decírselo. Muchos dicen 'sé que mi pareja me quiere'. No basta con creerlo, hay que decirlo y hablarlo. El amor es la energía cuya presencia nos puede transportar a la cumbre más elevada y su ausencia, hundirnos en una abismo profundo y es lo que está pasando. Este Día del Amor y la Amistad, hay que volver a vivir el amor”, señaló.

“Se dice que el amor es la única llave que abre todas las puertas. Sea cual sea la puerta del otro ser humano, si la quieres abrir, hazlo con amor. Lo que pasa es que en ocasiones la gente se cansa de dar amor y no recibirlo. Pasa en niños, adultos y adultos mayores”, agregó Alis García.

El conferencista también habló de las cualidades que ayudan al crecimiento y los aspectos negativos que destruyen el amor.

“Las constructivas son once: comunicación, que es hablar de lo que no queremos hablar, conversar todo; afecto: ¿Quieres a tu pareja?, díselo, dale amor; compasión: a la persona la quieres por el hecho de quererla a pesar del paso del tiempo; honestidad: ser sincero y congruente con la pareja y nosotros mismos; aceptación: quiere a tu pareja como es; carácter: cuantas mujeres y hombres al tener cierto carácter hacen que el matrimonio se salve; respeto: muchos creen que la mujer es un “tapete” que pueden pisar; sentido del humor: contarse chistes, reír juntos; romance: sean cursis, tómense de las manos; paciencia: es la ciencia de saber esperar que la situación mejore y por último, libertad: la pareja debe vivir en libertad, que no se debe confundir con libertinaje”, detalló.

Roberto Díaz y Díaz citó como aspectos destructivos:

Falta de comunicación

Egoísmo

Celos

Deshonestidad

Perfeccionismo

Desconfianza

Falta de flexibilidad

Incomprensión

Apatía

Falta de respeto

“Recordemos que el amor es gratis, lo tenemos dentro de nosotros y es una fuente inagotable, mientras más amor damos, más producimos. Eso nada lo puede parar, somos nosotros los que damos cariño y amor. Ese amor puede ser una sonrisa, una palabra agradable o una acción bondadosa.

"Este 14 de febrero vamos a proponernos hacer las cosas con amor y vamos a ver como la vida cambia y nos sale excelente”, concluyó Alis García.