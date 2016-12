Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- Exponentes de Yucatán forman parte del cuerpo de expertos en defensa administrativa y fiscal creadores de EFOS.mx, una plataforma digital que detecta proveedores de la lista negra del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ser Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS); en sus estadísticas, el Estado reporta 48 presuntos casos y 13 definitivos.

El pasado 7 de noviembre se publicó la Lista Definitiva Número 45 en el Diario Oficial de la Federación, y cada mes la autoridad difunde el informe, pero no todas las empresas se toman el tiempo de revisar la relación de negocios marcados como EFOS, lo que provoca que las compañías no resuelvan a tiempo su situación fiscal y enfrenten revisiones y hasta consecuencias penales.

De acuerdo con el sitio, cuentan con despachos asociados en Yucatán, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Jalisco, Ciudad de México, Quintana Roo, Tabasco, Puebla, Querétaro, Veracruz, Nayarit y Baja California Sur.

En Mérida, la labor de los especialistas se promueve entre el empresariado yucateco como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), con el fin de comprobar la confiabilidad de sus proveedores y evitar problemas legales.

En plataforma digital se comprueba la confiabilidad de los proveedores para evitar problemas legales a futuro

Quienes se registran pueden acceder al buscador, en el que colocan el nombre del negocio a investigar, y les arroja datos sobre su condición, incluso alertas que indican que es un “proveedor peligroso”, es decir, EFOS. En sus indicadores, presentan cuántas empresas son presuntas, definitivas o desvirtuadas.

Según información de sus creadores, esta plataforma digital se puede utilizar a través de cualquier dispositivo móvil como el celular, tablet o computadora, que tenga conexión a internet.

Se trata de una herramienta para dar cumplimiento a la obligación de todo contribuyente de cerciorarse y vigilar de manera diaria el estatus fiscal de sus proveedores, alertando si éstos han sido en listados en términos del artículo 69-B de Código Fiscal de la Federación, si fueron señalados como no localizados o si bien han recibido una notificación por estrados como EFOS; con ello se brinda la tranquilidad de que todos los proveedores son de confiar.

“No somos una plataforma diseñada para alentar, difundir, proteger, asesorar y aún menos defender a aquellos contribuyentes que realizan actos ilegales, como lo es la venta de facturas. En Apps para Profesionistas (AP) repudiamos la realización de operaciones simuladas o inexistentes que lesionan la recaudación fiscal”, expresan en su mensaje de bienvenida a la plataforma.

Las consecuencias no se cierran a la empresa que presta el servicio, sino para cada cliente que la contrataron, de esta manera, si las EFOS no demuestran que sus operaciones fueron reales, automáticamente sus clientes serán considerados como EDOS (Empresas que Deducen Operaciones Simuladas), y no podrán deducir pagos que hayan realizado con alguna de las compañías evasoras.

En esta herramienta sus usuarios pueden elegir entre la modalidad gratuita o Premium, dependiendo de la categoría serán los beneficios para la prevención. Brindan estadísticas, información sobre el tema fiscal, empresaria, foros, artículos, tesis y jurisprudencia.

¿Qué son?

Los EFOS son aquellos contribuyentes o sociedades reconocidas por la autoridad como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas, es decir, aparentan actos jurídicos que no se realizaron

Cada mes el SAT publica la lista de EFOS y hay que revisar si aparece alguno de tus proveedores, si es así la autoridad da 30 días para acudir con ellos y remediarlo.

Si el cliente o proveedor incurre en esta falta, el empresario deberá notificarlo al SAT y aclarar qué tipo de relación comercial tuvo con el evasor, así como modificar su situación fiscal si utilizó sus facturas en la declaración fiscal.

En la ley

Artículo 69-B.- Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes.

En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

Las personas físicas o morales que hayan dado cualquier efecto fiscala los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que deberán presentaren términos de este Código.