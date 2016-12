A partir de mañana las unidades que no se registraron ante la DTEY serán consideradas como 'piratas' y serán sancionadas.

Las personas y empresas tuvieron 120 días para inscribirse ante la Dirección de Transporte del Estado. Quien no lo haya hecho será sancionado desde este martes. (Jorge Acosta/SIPSE)

Katia Leyva/Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- Hoy concluye el plazo para que las empresas que prestan servicio mediante plataformas digitales registren sus unidades para operar conforme a lo dispuesto por las recientes reformas a la Ley de Transporte del Gobierno del Estado, en las que se contempla su regulación.

Las personas y empresas que no se registren ante la Dirección de Transporte del Estado no podrán otorgar el servicio por la vía de plataforma tecnológica, “ya que al no contar con la autorización estarán operando como taxis piratas y se les sancionará”.

El plazo fue de 120 días y será la autoridad estatal la que determine el número de permisos que se emitirán tras recibir y revisar los registros de empresas, como Uber que, hasta el momento no ha hecho el trámite.

Estas disposiciones se desarrollan en el marco del conflicto que se vive en el vecino estado de Campeche, donde el Gobierno dispuso operativos especiales para “cazar” a los socios de Uber porque no cumplen con la ley local del transporte.

En Cancún, Quintana Roo, por su parte esta misma compañía ha tenido encuentros con la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) porque sancionó a 29 de sus afiliados durante las primeras dos semanas de operaciones.

Ante este panorama, agrupaciones de taxistas han expuesto su rechazo a las empresas que operan mediante App y se sumaron al movimiento nacional de transportistas, que amagó al Gobierno Federal de que si no le confirman un encuentro con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para presentarle un pliego petitorio, llamarán de nuevo a un paro nacional.

Como se recordará, la reforma a la Ley de Transporte del Estado de Yucatán que aprobó el Congreso del Estado en junio pasado establece, entre otras temas, que para operar una unidad de transporte contratado a través de plataformas tecnológicas se debe ser dueño de la unidad y contar con el permiso emitido por la Dirección de Transporte, previo registro de los vehículos.