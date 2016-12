José Rafael C. C., de 45 años, fue internado en el hospital con una herida de bala. (SIPSE)

Milenio Novedades

TIZIMÍN, Yucatán.- Dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas por disparo de arma de fuego en una riña familiar, en la comunidad de Sucopó.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas, cuando al calor de las copas Manuel Jesús C. C. ya no soportó las burlas de su tío José Rafael C. C., de 45 años, y lo baleó.

De acuerdo con la información recabada, durante el festejo familiar de Nochebuena, José Rafael y su sobrino Manuel Jesús comenzaron a ingerir bebidas alcohólicas.

Conforme pasaron las horas y al calor de las copas, llegaron las burlas del tío en contra del sobrino, ya que la mujer de Manuel lo dejó para irse con su hermano.

Al llegar los primeros rayos del sol, Manuel ya no soportó las burlas de su tío y fue por una escopeta.

Al regresar con el arma, el sobrino disparó a su tío y lo lesionó en el abdomen, sin embargo los perdigones también alcanzaron a herir a su primo menor J. M. C.C., de 14 años, quien estaba presente en ese momento.

Al darse cuenta de la magnitud del problema, Manuel huyó y se internó en el monte.

Paramédicos de la Cruz Roja y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) rescataron a los heridos y los trasladaron al hospital San Carlos de la cabecera municipal para su atención médica.

Elementos de la policía municipal y estatal llegaron al lugar e iniciaron la búsqueda del agresor, sin tener éxito alguno.