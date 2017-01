Milenio Novedades

MÉRIDA, Yucatán.- En tiempos complejos como los que vivimos, es momento de invocar y poner en práctica los valores cívicos básicos que nos inculcaron en las aulas, así como revalorar el papel que tiene la educación en el desarrollo de toda sociedad, aseveró el gobernador Rolando Zapata Bello al otorgar bases laborales a 400 trabajadores del sector.

Durante la ceremonia de entrega de los documentos, que dan certeza de su empleo a personal de apoyo a la supervisión escolar, intendentes, vigilantes, prefectos y profesionales de enfermería, entre otras áreas que se desempeñan en los niveles básico y medio superior, el mandatario reiteró su llamado a la sociedad yucateca para mantenerse unida e insistió en fortalecer los principios que forman a los buenos ciudadanos.

“Hace cuatro años les dije: seguramente en el camino vamos a encontrar momentos de dificultad pero solamente los podremos enfrentar si lo hacemos unidos, trabajando y cumpliendo cada quien haciendo la parte que le corresponda. El estado se encuentra ante un futuro que promete buenos y mejores resultados, los cuales se podrán percibir con paciencia y confianza en las autoridades”, puntualizó.

En el salón de convenciones “Salim Abraham Dáguer” de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Mérida, el titular del Poder Ejecutivo entregó personalmente cada una de las 400 bases.

Sueldo retroactivo

Entre las personas beneficiadas estaba Julio César Cadena Arceo, originario de Tizimín, quien durante 14 años se ha desempeñado como velador y personal de intendencia.

Julio recordó que a lo largo de ese tiempo, al no tener la certeza laboral, vivió momentos de dificultad junto con su esposa e hijos, debido a que cada seis meses se quedaba desempleado mientras esperaba la renovación de su contrato.

“Cuando terminaba el contrato, mi esposa me decía ‘vamos a salir adelante’. Yo fui taxista, pintor, carpintero, hacía trabajos de albañilería y mi esposa siempre me apoyó moralmente, además también buscó empleo para que juntos pudiéramos solventar los gastos, primero para llevar el pan a la casa y segundo para pagar los estudios de mis tres chamacos”, comentó.

"Hoy me siento muy contento y muy agradecido, más cuando los maestros que conocí en esos años me felicitan porque saben que me dieron mi plaza y me dicen que me lo merecía porque siempre me puse la camiseta", comentó el tizimileño de 42 años.

En el acto, el secretario de Educación del Estado, Víctor Caballero Durán, explicó que para esta entrega de bases y nombramientos se abrió una convocatoria, a la cual se inscribieron más de tres mil personas y fue un proceso que se realizó de manera transparente.

Asimismo, el funcionario señaló que con este ejercicio se da un paso grande en materia educativa pues ya no queda personal de más de diez años de antigüedad sin seguridad laboral.

Por último, precisó que el sueldo de quienes obtuvieron su base será retroactivo al 16 de enero.