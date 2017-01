Dr Jacinto ojala en el seguro sea igual como es enfrente de los medios, tengo un familiar en hemodialicis y toda vía no me explico el como en un tratamiento tan serio y delicado no hay un especialista nefrologo, por que los atiende un reumatologo o un internista?, en quirofano será igual? En lugar de cirujanos hay un infectologo operando, usted y el doctor vazquez saben que es necesario un nefrologo ahí al momento de las cesiones, invitó a milenio que haga una investigación al respecto, a la hora que llevan a un paciente grave nadie se hace responsable por que no hay un nefrologo de base ahí, no hay quien diga como se programara las máquinas, esto es en el Hospital T1,milenio investiguen