Katia Leyva/Milenio Digital

MÉRIDA, Yucatán.- El domingo 5 de marzo próximo se celebrará el Día de la Familia, conmemoración nacional cuyo objetivo es que este grupo se tome un tiempo de convivencia y unión, para extender esta interacción más allá del día de celebración, para fortalecer este núcleo social.

Víctor Chan Martín, representante de la agrupación Movimiento Primero Familia ONG, señala que la división de este grupo y no precisamente por desacuerdos de sus miembros, sino por la falta de convivencia es tal que en las reuniones las personas están inmersas en sus equipos electrónicos o en sus propios pensamientos, ya no se comparten momentos familiares, por eso desea que la celebración “siembre la semilla” para que la convivencia no sea sólo de un día.

Este 2017 se cumplirán nueve años que México celebra cada primer domingo de marzo el Día de la Familia, como una fecha que no sólo busca fomentar la unión, sino también impulsa iniciativas que propicien el desarrollo pleno de cada uno sus integrantes.

Considera importante que no solo sea un día al año en donde se recuerde el valor de la familia, sino que se debe vivir a diario, contar con días en los que la familia se dedique a integrar con mayor fuerza su núcleo, que les permita revalorar lo que tienen y poder sensibilizarse para rescatar su familia.

Seminario

Durante cuatro fines de semana, en las instalaciones del Centro de Emprendimiento Juvenil, se llevó a cabo el Seminario en Favor de la Familia, en el cual participaron 16 personas, quienes en seis módulos trabajaron sobre temas relacionados con la célula básica de la sociedad.

El representante del Movimiento Primero Familia, Víctor Chan Martín, explicó que el seminario se dividió en bloques para abarcar una mayor cantidad de temas enfocados en la familia. Ayer se realizó la clausura.