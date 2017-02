Milenio Novedades

MÉRIDA, Yuc.- La historia de René González Puerto es de entrega y perseverancia: nació con sordera, pero desde pequeño mostró carácter y confianza en sí mismo y, no sin grandes esfuerzos, logró aprender inglés y ser el primero en el mundo con dicha discapacidad en tener, nada menos, que un posdoctorado.

Al nacer, el médico que atendió el parto diagnosticó que René nunca podría oír ni hablar, lo cual fue un duro golpe para sus padres. Sus familiares se repusieron y sumaron fuerzas para luchar contra esta barrera y darle a su hijo todo su apoyo para salir adelante en la vida.

“Agradezco infinitamente a mi madre y a mi familia materna completa porque nunca me dejaron solo. Siempre me han dado apoyo incondicional y buscaron el método de enseñanza adecuado para mí”, relató.

Su madre Yolanda Puerto Herrera estudió Educación Especial tras saber que su hijo había nacido sordo. La intención era clara: poder ayudarlo y al mismo tiempo brindar apoyo a otros niños que estuvieran en su misma situación.

René pasó sus primeros años de infancia en silencio, hasta que a los nueve años, con grandes esfuerzos, logró pronunciar sus primeras palabras, aunque sigue sin escuchar.

René ha sido coordinador académico y catedrático de las maestrías y doctorados en la Universidad Santander, campus Mérida

La educación básica fue una etapa difícil, ya que no podía relacionarse y hacer amigos. Su madre le dio a elegir entre las amistades de dicha etapa y su futuro. Eligió lo segundo.

Su madre, Yolanda, su tía Teresita Puerto Herrera y su abuelita Catalina Herrera buscaron diversos mecanismos para poder comunicarse con el entonces menor, quien a través de la lectura de los labios pudo concluir sus estudios de nivel medio superior.

A los 15 años aprendió el lenguaje de señas, medio que le facilitó aún más la comunicación con las demás personas.

Llegó entonces el momento de elegir una carrera. Ingresó a la Universidad Marista para cursar la Licenciatura en Psicología, y “nadando a contracorriente” de las voces que decían que no podría, se tituló.

No fue todo. Decidió estudiar un doctorado en Investigación Científica en el campus Mérida de la Universidad Santander, en donde terminó con excelentes calificaciones y recibió el apoyo de la institución para obtener una beca, la cual le sirvió para estudiar el posdoctorado en Gestión Educativa.

René González Puerto es la primera persona sorda en el mundo en obtener tal grado académico y es activista social de derechos de las personas con discapacidad.

Este joven se ha desempeñado como coordinador académico y catedrático de las maestrías y doctorados en la Universidad Santander, campus Mérida, además de impartir clases en Psicología y Psicopedagogía en la Universidad Anáhuac Mayab... y continúa preparándose para promover una educación inclusiva.

Porque no era como ellos...

“Mi infancia fue muy difícil. No tuve amigos durante la educación básica. Se burlaron mucho de mí porque no era como ellos, pero mi mamá me hizo entender que mi mundo iba más allá y que podía alcanzar mis sueños. Hoy sé que no existen barreras.

"Hubo quienes creían que no iba a poder estudiar una carrera universitaria, porque dudaban de que pudiera entender a los maestros o se cuestionaban sobre cómo me comunicaría con ellos; sin embargo, mis maestros pudieron encontrar un método para mí.

"Recuerdo a docentes que conmigo utilizaron diversos métodos, mientras a unos les ponían sonidos, conmigo utilizaban imágenes; todo eso aún lo valoro”.