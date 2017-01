Una encuesta realizada por la Unitec revela que tres de cada 10 personas no realizan acciones preventivas contra la diabetes. (Daniel Sandoval/Milenio Novedades)

MÉRIDA, Yuc.- Nueve de cada 10 personas considera que podría desarrollar diabetes en el futuro debido al estilo de vida que lleva, su alimentación y falta de actividad física. Otro factor que consideran podría detonarla enfermedad son sus antecedentes familiares.

En 2016, de acuerdo con registros de la Secretaría de Salud, se diagnosticaron cinco mil 238 personas con diabetes mellitus tipo 2 en la entidad. La enfermedad se presentó en tres mil 061 mujeres y en dos mil 177 hombres.

A pesar de esto, tres de cada 10 reconoce no estar emprendiendo alguna acción preventiva y sólo la mitad respondió que si tuviese diabetes modificaría su estilo de vida, mientras que cuatro de cada 10 lo haría poco a poco o no cambiaría nada.

Las cifras mencionadas se desprenden de una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad Tecnológica de México (Unitec), en conjunto con la Federación Mexicana de Diabetes, A.C. para conocer las opiniones y percepciones de la población sobre sus hábitos y estilo de vida y las implicaciones en torno a su salud, particularmente respecto a la diabetes.

Con antecedentes

Se entrevistó a dos tipos de personas: diagnosticadas con diabetes por un médico y otras que manifiesta no tener esta condición.

Aunque ambos grupos consideran que la diabetes es una condición grave con implicaciones económicas, tal percepción de gravedad no se traduce en una intervención clara ni para prevenirla o evitar sus complicaciones o, en el mejor de los casos, vivirla de acuerdo a lo indicado por el médico.

Prácticamente la mitad de los participantes respondieron que tienen antecedentes familiares de sobrepeso y obesidad y antecedentes de diabetes. Entre las personas que viven con diabetes solamente el 55 % sigue el tratamiento indicado por el médico, 27 % lo hace sólo cuando se siente mal y 19 %, a pesar de estar diagnosticado, no tiene un tratamiento médico.

Ignorancia

Sobre la práctica indispensable de medir la glucosa, únicamente tres de cada 10 la realiza como lo indica el médico. El resto la efectúa de manera irregular, incluso hay quien no lo hace nunca, argumentando que no lo necesita, es caro o no sabe cómo hacerlo.

En cuanto a hábitos de vida saludable como lo son alimentación, actividad física, salud bucal y prevención de enfermedades, la encuesta revela que siete de cada 10 considera que su alimentación es balanceada; no obstante, tres de cada 10 reconoce que consume entre cinco y 10 veces por semana alimentos con alto contenido calórico.

Presupuesto en peligro

“El número de casos que se está registrando actualmente de diabetes, más las complicaciones derivadas de esta patología, como la insuficiencia renal diabética, la nefropatía, las enfermedades vasculares periféricas entre otras, terminarán en un futuro cercano por acabar con el presupuesto del sistema público de Salud. No habrá recursos que alcancen porque los tratamientos son muy costosos”, advirtió Ruy David Arjona Villicaña, endocrinólogo, internista y presidente del Capítulo Peninsular de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición.

El especialista agregó que la diabetes es un problema muy serio no solo para Yucatán sino a nivel nacional ya que además del factor genético, los malos estilos de vida y mala alimentación, han convertido esta enfermedad en un problema de salud pública, ya que puede causar discapacidad, lo que genera fuertes gastos para la familia, la persona misma y las instituciones de salud.