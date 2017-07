MÉRIDA, Yuc.- Entre el límite de los mercados Lucas de Gálvez y San Benito existe una franja de puestos de comida en la que a diario cientos de meridanos disfrutan de diversos alimentos. Estos comercios 'conviven' sin tomas de agua, con tanques de gas cerca de estufas y sus productos los ofrecen entre aguas negras... las autoridades no hacen nada al respecto.

A pesar de que el interior del mercado Lucas de Gálvez fue remozada, la zona de comedores no se tomó en cuenta, aunque está prácticamente alado. Por lo que ahí es evidente la suciedad y la falta de vigilancia por parte de las autoridades sanitarias.

El problema se incrementa con las lluvias, ya que aquí se carece de un drenaje adecuado para que el agua acumulada fluya al drenaje. Sin embargo, a pesar de estas problemáticas los comensales acuden al lugar sin tomar en cuenta este tipo de situaciones que pueden repercutir gravemente en su salud.

Son alrededor de 15 puestos los encargados de vender comida, entre otros alimentos.

Los regulados

A diferencia de estos comerciantes, los que están ubicados en los pisos superiores del Mercado Lucas de Gálvez se quejan de la falta de regularización de permisos y las bajas ventas que tienen, debido a la poca difusión de la zona.

Santiago Sosa Balam, uno de los locatarios, denunció que gran parte de los vendedores de comida que están en la calle no cuentan con los permisos necesarios, por lo que nunca se les inspecciona.

“Nuestras ganancias se han reducido considerablemente, pero aún así tenemos que pagar nuestro derecho y todos nuestros impuestos, sin embargo, los que están en la calle no los inspecciona protección civil, mucho menos salubridad”.

Una bomba de tiempo... literal