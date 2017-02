Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un vehículo arrolló a una multitud que observaba un desfile en la ciudad de Nueva Orleans, en Luisiana, Estados Unidos, y causó al menos doce heridos, según medios locales.

El departamento de Policía no ofreció una cifra sobre los heridos, aunque informó sobre el accidente en su cuenta de la red social Twitter, informa excelsior.com.mx

El Departamento de Policía de Nueva Orleans investiga un choque en el que un vehículo colisionó con una multitud entre (las calles) de Orleans y Carrollton", dijo la Policía.

Medios locales, como el diario local "The New Orleans Advocate", aseguran que hay una docena de personas heridas en condición grave.

Fotos de este medio de comunicación muestran coches de policía, ambulancias y varias camillas, donde están tumbados lo que parecen ser heridos del accidente.

Una persona está detenida y se le investiga por conducir intoxicada, dijo el jefe policial Michael Harrison. Indicó que no se sospecha que se trate de un atentado terrorista, publica The Associated Press.