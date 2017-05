Agencia

París.- La Policía francesa ha acordonado este 26 de mayo parte de la Plaza de la República, al norte de París, debido a una amenaza de explosión, informó RT.

Según han publicado testigos en redes sociales, se ha detectado un automóvil probablemente armado con explosivos.

