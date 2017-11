¡Entérate! Cancelan vuelos y cierran aeropuerto en Alemania

Agencia

ALEMANIA.- El aeropuerto de Hamburgo en Alemania ha sido cerrado, y todos sus vuelos entrantes han sido cancelados o desviados a otros aeropuertos, según diversos informes.

Los motivos tras el bloqueo de esas instalaciones no han sido confirmados por las autoridades, pero por el momento se descarta que estén relacionados con las condiciones del tiempo.

Según reporta Breaking Flight News, el sitio habría sido cerrado debido a que personas no autorizadas cruzaron hacia la propiedad del aeropuerto.

All flights inbound to Hamburg (HAM) are currently holding or diverting, no departures - updates to follow pic.twitter.com/GFytsEVFNR