El aumento por orden del presidente Maduro no será suficiente para los ciudadanos salgan de la crisis económica.

Agencias

BOGOTÁ, Colombia.- El presidente venezolano Nicolás Maduro aumentó los salarios en un 50%.

Pero eso no representa gran alivio en un país en donde el Fondo Monetario Internacional pronostica que la inflación alcance los cuatro dígitos este año y el desabasto de alimentos se ha expandido, informa The Associated Press.

Maduro anunció este domingo en su programa televisivo nacional que el salario mínimo mensual y el subsidio alimenticio obligatorio serían de 104.358 bolívares.

Eso representa alrededor de 30 dólares en la tasa del mercado negro altamente utilizada, en donde la golpeada moneda se desplomó en 2016 previo a cuatro incrementos salariales.

El aumento ocurre en un momento en el que Maduro intenta persuadir a la oposición de que cese con sus protestas por destituirlo y sigan participando en las negociaciones auspiciadas por el Vaticano con el objetivo de aliviar la crisis económica y política en el país.