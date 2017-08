Planea su muerte en la escuela: jovencita se dispara en la cabeza

Agencia

Argentina.- La adolescente argentina que la mañana de ayer se disparó en la cabeza en plena clase había anunciado su suicido en las redes sociales, informa el diario 'Perfil'. Se supone que el mensaje, publicado en la red social Voxed unos días antes de los hechos, lo publicó Lara T., la chica que ayer se disparó un tiro en la cabeza en el Colegio Nacional de la Ciudad de La Plata.

En su blog, la joven de 15 años describió cómo planeaba ejecutar su plan e invitó a ver la transmisión del suicidio en directo. "El jueves voy a suicidarme en la escuela y lo voy a transmitir por directo. (…) Esto no es 'bait', estoy muy decidida a hacerlo", empieza el mensaje de la adolescente.

"Voy a robarle el revólver a mi papá antes de salir para el colegio y pienso pegarme el balazo en la primera hora"

"Voy a robarle el revólver a mi papá antes de salir para el colegio y pienso pegarme el balazo en la primera hora, así que si no se quieren perder el directo, van a tener que estar atentos a las 7:50 de la mañana", reza el mensaje de Lara, acompañado con una imagen de la portada del álbum 'Dawn of The Black Hearts' de la banda de 'black metal' Mayhem. La ilustración muestra a una mujer que acaba de dispararse en la cabeza.

La adolescente ejecutó su plan este 3 de agosto. "Chau mi.... Dejo un juego en la mochila. El que lo encuentra se lo queda", fue el mensaje que la menor dejó escrito en un cuaderno minutos antes de desenfundar el arma y dispararse. Coincidencia o no, en otra publicación en su blog en Voxed Lara había publicado una foto del juego de Play Station 'Metal Gear Solid V' con este comentario: "Uy que lástima que no lo voy a poder jugar. El que lo encuentre en mi mochila mañana se lo puede quedar".

Actualmente Lara se encuentra en estado de gravedad en el Policlínico San Martín en la Plata. Según el comentario del director de la institución, Alberto Urban, el tiro "no atravesó el tronco cerebral", pero "se trata de un cuadro muy grave y [la joven] está en coma"