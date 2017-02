Agencias

BUENOS AIRES, Argentina.- Un empleado de Metrovías fue detenido al ser acusado del asesinato de cinco personas, su expareja y cuatro familiares, una masacre que otra vez puso en evidencia los errores del sistema de protección a víctimas por violencia de género en el país.

Diego Loscalzo, de 38 años de edad, mató a tiros el domingo por la noche a su expareja, a dos hermanos de ella, un exconcuñado, su exsuegra e hirió a otros miembros de la familia, según información del sitio web infonews.com. Associated Press publica que Romina Maguna, expareja de Diego, lo había denunciado por violencia, pero nadie atendió su reclamo.

Diego Loscalzo fue detenido este lunes al mediodía en la ciudad de Río Segundo, en la provincia de Córdoba, a unos 700 km de la casa que compartía con Maguna, de 36 años, en Hurlingham, un suburbio al oeste de Buenos Aires, donde el domingo por la noche se desató la tragedia.

Los hechos

En medio de una discusión, Loscalzo le arrebató el arma reglamentaria a Romina Maguna, agente de policía, y la asesinó de cuatro disparos. Alertados por el ruido, Vanesa Maguna, hermana de la víctima, su esposo Darío Daniel Díaz y una vecina corrieron hacia la vivienda, donde el asesino les disparó a mansalva. Los dos primeros fallecieron y la vecina resultó herida en las piernas. Un niño de 11 años, hijo de Romina Maguna con una pareja anterior, presenció la escena y corrió en busca de ayuda a una casa vecina.

Un vecino identificado como Marcelo Ochoa contó a la prensa que asistió al menor y que éste le contó: "el Chino -apodo de Loscalzo- mató a mi mamá. Me puso el arma en el pecho y le dije que por favor no me mate".

Tras el episodio, Loscalzo escapó del lugar en una motocicleta y se dirigió a la casa de su suegra, a 20 cuadras del lugar. Allí asesinó a Juana Paiva, madre de Maguna, a su cuñado, José Eduardo Maguna, e hirió a la esposa de éste, Mónica Beatriz Lloret, embarazada de nueve meses, y a una hija de 12 años de ella. Los médicos sometieron a una cesárea a LLoret, pero el bebé no logró sobrevivir.

"Estaba mi hermana en la habitación con la pareja y a la pareja le agarró la loca (sic) y sacó el revolver", relató Diego Maguna, hermano las víctimas. No dio más detalles de lo sucedido.

La agencia estatal Télam informó que, en julio pasado, Romina Maguna había denunciado a Loscalzo tras una pelea que sostuvieron en la casa en que vivían, y que el hombre le había robado su arma reglamentaria y un chaleco antibalas. Después de este incidente, la pareja siguió conviviendo.

Lista negra de asesinatos