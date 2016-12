El hombre de 40 años, que no fue identificado, fue detenidos durante un allanamiento de su casa y negocio.

Agencias

BERLÍN, Alemania.- Un tunecino que podría estar implicado en el ataque de la semana pasada a un mercado navideño en Berlín ha sido detenido, informó la fiscalía federal el miércoles.

El hombre de 40 años, que no fue identificado, fue arrestado durante un allanamiento de su casa y negocio, según publica The Associated Press.

Según la fiscalía, el número de teléfono del hombre estaba guardado en el celular de Anis Amri, el tunecino que se cree estrelló el camión contra el mercado el 19 de diciembre.

Amri, de 24 años, murió en un tiroteo con la policía en un suburbio de Milán cuatro días después del ataque.

Acerca del detenido, los fiscales dijeron en un comunicado que "nuevas investigaciones indican que podría haber participado en el ataque".

Doce personas murieron en el ataque, del que se hizo responsable el grupo Estado Islámico.

Los fiscales tienen plazo hasta el jueves por la noche para determinar si el caso tiene mérito suficiente para pedir una orden de arresto formal. En ese caso, pueden mantener al hombre bajo prisión mientras estudian los cargos.

La pesquisa trata de averiguar si Amri contó con una red de apoyo al planificar y realizar el ataque y huir de Berlín. También trata de reconstruir su itinerario de Berlín a Milán.

La policía italiana dice que Amri atravesó Francia, y las autoridades francesas dijeron el martes que se detuvo en Lyon, en el este del país.

El miércoles, las autoridades holandesas dijeron que verificaban si pasó por el país, el vecino occidental de Alemania.

"Hay indicios de que viajó a través de los Países Bajos" camino de Lyon, dijo el vocero de la fiscalía holandesa, Wim de Bruin

De Bruin no quiso revelar más detalles del posible paso de Amri por Holanda.