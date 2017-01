La policía de Quebec confirmó muertes en el ataque, pero se desconoce cuántas. (Francis Vachon/The Canadian Press via AP)

Agencias

QUEBEC, Canadá.- Un tiroteo ocurrido el domingo en una mezquita en la ciudad de Quebec ha cobrado vidas, indicó la policía provincial.

Las autoridades no señalaron cuántas personas murieron en el incidente, informa The Associated Press.

Constable Pierre Poirier, vocero de la policía, informó que dos personas han sido arrestadas.

Philippe Couillard, primer ministro de la provincia de Quebec, calificó el acto como "violencia barbárica" y expresó solidaridad con las familias de las víctimas.

El ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale, dijo a través de Twitter que está profundamente entristecido por la pérdida de vidas. Su oficina detalló que no el motivo del tiroteo no ha sido confirmado.