Agencias

WASHINGTON, DC.- Las críticas del presidente Donald Trump hacia el sistema judicial le valieron un reproche de su propio nominado a la Corte Suprema, quien le dijo a un senador que las palabras del mandatario fueron "decepcionantes y desalentadoras".

El juez Neil Gorsuch, postulado por Trump la semana pasada, hizo el comentario el miércoles luego que Trump acusó al tribunal que considera su decreto sobre inmigración de ser "tan político". Durante el fin de semana, el mandatario había calificado a un juez que ordenó suspender el decreto de ser "un supuesto juez" que tomó una decisión "ridícula".

De acuerdo con The Associated Press, el senador demócrata Richard Blumenthal inicialmente informó sobre el comentario de Gorsuch el miércoles, tras reunirse con el juez. El equipo oficial a cargo de la nominación de Gorsuch confirmó el comentario.

Sin embargo, el jueves Trump tuiteó: "Richard Blumenthal, quien nunca luchó en Vietnam a pesar que durante años dijo que sí luchó (gran mentira), ahora se equivoca al repetir lo que le dijo el juez Gorsuch".

Sen.Richard Blumenthal, who never fought in Vietnam when he said for years he had (major lie),now misrepresents what Judge Gorsuch told him?