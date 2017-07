Aterriza un avión de United Airlines con el motor en llamas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un avión de la aerolínea United Airlines ha aterrizado en el aeropuerto internacional de Denver, Estados Unidos, con uno de sus motores en llamas. Las fotos publicadas en Twitter muestran un motor en la parte trasera del avión en llamas y los pasajeros siendo evacuados.

El vuelo UA5869 despegó del aeropuerto de la ciudad Aspen a la 13:45 (hora local) y aterrizó a las 14:20 en Denver, informa RT.

Según el pasajero que subió las dramáticas fotos y grabó un video después de la evacuación, nadie resultó herido. El testigo del accidente aseguró que los bomberos fueron rápidos en responder a la situación de emergencia.

"Respuesta rápida e inmediata. Un grupo de servicio de emergencia [presente] en la pista de aterrizaje. Muchas gracias al piloto y la tripulación por ayudar a que los pasajeros salgan del avión a salvo", reza su mensaje en Twitter.

BREAKING United Bombardier CRJ-7 flight #UA5869 landed with engine on fire at Denver Airport https://t.co/YuyQevJO1W (pic: @rabiasquared) pic.twitter.com/uFM8XppllA