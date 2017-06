Furgoneta atropella a varios peatones en Londres (video)

Agencia

Una furgoneta atropelló a varias personas cerca de la mezquita Finsbury, que se encuentra en el parque capitalino Finsbury, informa la Policía Metropolitana de Londres. Una persona ha sido detenida en relación con el hecho.

Agentes de policías y miembros de los servicios de emergencia han acudido al lugar. La zona del accidente ha sido acordonada, publica el portal de noticias RT.

Las autoridades aún no han dado a conocer si se trató de un hecho premeditado o un accidente, lo que sí revelaron es que la mayoría de las personas atropelladas estaban saliendo de la mezquita.

Según testigos, el vehículo se acercó "lentamente" y "aceleró de forma intencionada hacia un café junto a una mezquita", informa la radio LBC.

First images of the suspect that allegedly knocked over many pedestrians near Finsbury Park mosque. Video credit @Known_As_H pic.twitter.com/To9ivnITq4