Automóvil embiste a una multitud en EU; hay muertos

ESTADOS UNIDOS.-Al menos dos personas han muerto y ocho han resultado heridas después de que un coche arrollara este lunes a una multitud en Alcester, Dakota del Sur, Estados Unidos, informa USNews.

Los hechos ocurrieron ante un centro de rehabilitación de la pequeña localidad de Alcester, en el sureste del Estado, informa RT.

Two are dead and 8 more are injured after an accident at the Alcester Care & Rehab Center pic.twitter.com/VlTDfe6u2w