Automovilista embiste a manifestantes de Charlottesville

Virginia.- La ciudad de Charlottesville (Virginia, EE.UU.) está en el foco de fuertes enfrentamientos entre los supremacistas blancos que protestan contra la demolición de un monumento confederado y los activistas que salieron a una contramanifestación para hacer frente a los ultraderechistas, informó RT.

El monumento de la discordia es la estatua de Robert E. Lee, el general que encabezó los ejércitos de los Estados Confederados de América durante la Guerra de Secesión, y está ubicado en el Parque de la Emancipación.

En medio de los enfrentamientos entre los miembros de ambos bandos, un vehículo ha embestido a la multitud. Un testigo ha comentado a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Virginia (ACLU of Virginia) que el auto dio marcha atrás y atropelló a los manifestantes después de que uno de los activistas de la contraprotesta lanzara una piedra al vehículo.

#BREAKING: I just watched a car plow through dozens of protesters. Extremely heavy injuries #Charlottesville pic.twitter.com/rE8DWUmrfD