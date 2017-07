Se estrella avión militar; hay seis muertos

Redacción

MISISIPI, EEUU. - Un avión Lockheed C-130 que despegó desde Memphis, Tennessee, se estrelló en un sembradío en Greenwood, Misisipi, reportó MSNewsNow.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Sunflower, en el lugar encontraron seis cuerpos, informa el portal web mundohispanico.com.

Se presume que el avión militar llevaba ocho personas a bordo.

El Lockheed C-130 es un avión de transporte de equipamiento militar que usan tanto la Fuerza Aérea como el Cuerpo de Infantes de Marina de Estados Unidos.

Es una nave propulsada por cuatro motores, utilizado como transporte militar por el Ejército y la Fuerza Aérea de EE.UU. en misiones humanitarias y las de combate.

Los bomberos trabajan en la escena.

@FoxNews C130 crash near Greenwood Mississippi with casualties. One engine 1 mile north of site pic.twitter.com/XmbVzEMvLZ