Agencias

HOUSTON, Texas.- No se encontraron heridos ni rastros de disparos en medio de avisos sobre una balacera supuestamente ocurrida el martes dentro de un hospital en el Centro Médico Texas en Houston, dijeron las autoridades.

"No me atrevo a afirmar que no hubo disparos", afirmó el jefe de la policía de Houston, Art Acevedo, a The Associated Press.

"Estoy convencido que si hubo una amenaza, esa amenaza ya no está presente aquí ahora. Hemos registrado a cabalidad la instalación más de una vez. No hay motivos para tener miedo", agregó.

Según Acevedo, perros adiestrados no detectaron rastros de disparos y el hospital Ben Taub, uno de los principales centros para atención de traumatismos, ha reanudado sus actividades.

Agentes permanecieron en cada nivel como medida de precaución. El hospital tiene casi 500 camas.

Testigos dijeron haber escuchados "dos tronidos fuertes", dijo el jefe policía. "Es un hospital", apuntó. "Quién sabe qué fueron los tronidos".

Acevedo dijo que la policía recibió varios avisos de disparos el martes en la tarde, y decenas de agentes y efectivos del escuadrón especial SWAT acudieron al lugar.

Código blanco

Centenares de empleados y algunos pacientes fueron desalojados del hospital.

Pacientes en camillas o en sillas de ruedas continuaron recibiendo atención afuera del hospital. Unas dos horas después fueron regresados al interior.

La policía registró los seis niveles y el sótano del hospital, después efectuó una segunda inspección para garantizar que todo estaba en su lugar, declaró Acevedo.

La policía también dijo que examinará los videos de las cámaras de vigilancia como parte de su investigación.

El hospital declaró la emergencia "código blanco", una designación interna que activa diversos protocolos incluidas evacuaciones.

***

Ben Taub es parte del Centro Médico Texas, que dice ser el complejo médico más grande del mundo.

Abarca unas 544 hectáreas y se ubica a pocos kilómetros al sur del centro de Houston. Tiene más de 100 mil empleados, más de nueve mil camas y efectúa más de 180 mil cirugías al año.