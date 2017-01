Agencias

WASHINGTON, DC.- La celebrada carrera de Ben Carson como neurocirujano no deja dudas sobre sus credenciales médicas, pero su falta de experiencia en el gobierno y políticas públicas será cuestionada en las audiencias de su confirmación para secretario de vivienda en el gobierno de Donald Trump.

El presidente electo nombró a Carson para el puesto y éste, su ex rival en las primarias republicanas, anunció en Facebook que lo aceptaría, luego de haber indicado en meses previos que no estaba interesado en posiciones en el gabinete.

La visión de Carson para el departamento de ocho mil 300 empleados y un presupuesto de 48 mil millones de dólares estuvo en el centro de la audiencia el jueves en la Comisión de Asuntos Bancarios, de Viviendas y Urbanos del Senado.

Antes de la audiencia, legisladores demócratas cuestionaron la experiencia y las prioridades de Carson. La senadora Elizabeth Warren, en una carta esta semana a Carson, dijo que la agencia necesita un líder enérgico y capaz que crea en su misión.

"Hay muy poco en el dominio público que revele cómo usted impulsaría la misión del departamento de 'crear comunidades fuertes, sostenibles e inclusivas y viviendas de calidad y accesibles para todos''', escribió Warren.

Los demócratas consideran que el recorte en el presupuesto de vivienda dejará a miles de ciudadanos en la calle

La senadora demócrata Elizabeth Warren fue quien interrogó al respecto a Carton porque quería asegurarse que “ningún dólar” del departamento en mención vaya para los Trump. Cade destacar que la familia Trump ha construido su fortuna en bienes raíces.

Carson dijo que no sería su intención beneficiar a un estadounidense en particular. Carson señaló que administrará los recursos para beneficiar a todos los estadounidenses.

“Si un extraordinario programa beneficia a millones de personas, pero un individuo en particular recibirá 10 dólares, yo voy a decir no. ¿El resto de los estadounidenses no pueden tenerlo?".

En estos casos, Carson dijo que “la lógica y el sentido común probablemente sea la mejor manera”.

En su testimonio introductorio, Carson compartió su experiencia personal de cuando era niño y las carencias por las que pasó a lo que añadió “Yo entiendo lo de la inseguridad de vivienda”.

Los demócratas cuestionaron a Carson sobre su promesa de recortar cientos de miles de millones de dólares en un departamento que sirve a millones de estadounidenses de escasos recursos.

Los demócratas consideran que el recorte en el presupuesto de vivienda dejará a miles en la calle a lo que Carson aseguró que la asistencia para subvencionar la vivienda es “esencial” y que sería “cruel” quitar alguna ayuda sin ofrecer una alternativa.

(Con información de The Associated Press y voanoticias.com)