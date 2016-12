Agencias

MAIDUGURI, Nigeria.- El líder del grupo extremista Boko Haram pidió a sus combatientes que "maten, masacren y secuestren (...) y detonen bombas en todas partes" en un nuevo video que desmiente las afirmaciones del gobierno de Nigeria de que su milicia fue desmantelada.

The Associated Press, el presidente del país, Muhammadu Buhari, declaró la semana pasada que los soldados expulsaron a Boko Haram de su último enclave forestal en el noreste del país, afirmando que "los terroristas están huyendo y ya no tienen un lugar en el que esconderse".

En la grabación publicada en YouTube, Abubakar Shekau dijo: "Estoy aquí, bien y vivo (...) la batalla acaba de empezar".

El ejército nigeriano anunció la muerte de Shekau en al menos en tres ocasiones y a principios de año afirmó que había sido herido de gravedad. Esta semana, el ejército dijo que incautó el corán de Shekau en el asalto la monte Sambisa para indicar que estaba huido.

Cada vez que las autoridades realizan este tipo de afirmaciones, el líder de Boko Haram reaparece en un video para burlarse de ellas.

En el último, publicado en YouTube el 29 de diciembre, reitera que "nuestra misión es establecer un califato islámico" en Nigeria, cuyos 180 millones de habitantes están divididos casi a partes iguales entre musulmanes, en el norte del país, y cristianos en el sur.

"Maten a todos los infieles y detonen bombas en todas partes", afirmó Shekau en la grabación. "¡Sí! Quiero que maten, masacren y secuestren".

El líder extremista no mencionó a las 200 estudiantes secuestradas en una escuela de la localidad Chibok y que se creía estaban retenidas en el bosque Sambisa.

Sin embargo, tras la operación militar hay reportes que indican que los insurgentes se habrían reagrupado ya al sur de su bastión en el noreste del país.

La revuelta islamista se inició hace siete años y ha matado a más de 20 mil personas, se extendió más allá de las fronteras del país, forzó la salida de 2.6 millones de personas de sus hogares y motivó una crisis humanitaria que tiene a cinco millones de personas en situación de hambruna.