RÍO DE JANEIRO.- El expresidente brasileño Luiz Inacio 'Lula' da Silva dijo que está “preparándose” para “recuperar” el país y, de esta forma, devolverlo a la senda del optimismo y el crecimiento, en un discurso en el que acusó a entes extranjeros de participar en la Operación Lava Jato.

En un discurso pronunciado este martes en Sao Bernardo do Campo, una ciudad industrial a las afueras de Sao Paulo en la que Lula consolidó décadas atrás su figura de influyente sindicalista, el ex mandatario volvió a evocar la posibilidad de presentarse a unas elecciones presidenciales.

“Solo quien hizo en el pasado puede usar su legado, pero no para repetir lo que ya hizo, sino para proponer una cosa nueva”, dijo el ex mandatario, de 71 años, ante trabajadores del sector metalúrgico brasileño, publica Notimex.

En su habitual tono combativo, Lula habló durante más de una hora, bromeó acerca de su estado de forma (“hoy corrí 10 kilómetros”) y se refirió a la crisis que vive Brasil y que, según él, se debe a la ausencia de un gobierno elegido en las urnas.

“La credibilidad solo se tiene con alguien elegido por el mandato del pueblo. No es con un golpista que se tiene credibilidad. No esperen que Temer haga nada de lo que ustedes quieren. Él no dio el golpe para hacer los que ustedes quieren; él lo dio exactamente para hacer lo que ustedes no quieren”, acusó Lula, en referencia al presidente Michel Temer, que llegó al poder tras la destitución por un polémico juicio político a Dilma Rousseff.

“La lucha en este momento es más política, en el sentido de hacer comprender a la sociedad lo que está sucediendo”, señaló, y pidió movilización para enfrentar el actual proceso de recortes de derechos sociales, en particular la reforma del sistema de pensiones.

Por la democracia

“¡Es hora de gritar!”, aseveró Lula, cuya formación, el Partido de los Trabajadores (PT), planearía lanzar la candidatura presidencial del ex mandatario entre abril y junio de este año.

“O recuperamos la democracia en el país y el pueblo vuelve a elegir al presidente de la República, o no volveremos a ver crecimiento en la economía”, opinó, un día después de que el Fondo Monetario Internacional dijera que Brasil puede crecer apenas 0.5 por ciento en 2017.

De nuevo, el ex sindicalista -acorralado por cinco imputaciones judiciales, tres de ellas por corrupción vinculada a la Operación Lava Jato-, se refirió a la mayor trama de propinas y desvíos de dinero de la estatal Petrobras, acusando a la Justicia de contribuir a la recesión brasileña.

“Los efectos de la Lava Jato en la economía llegan al 2.5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)”, dijo Lula, que acusó a entes extranjeros de desempeñar un rol en “ese negocio de la Lava Jato” con el objetivo de permitir a empresas foráneas entrar en el sector petrolero.

“Sacamos al país de la mierda en la que se encontraba, y ellos están tirando de nuevo el país en la mierda. Pues bien, lo vamos a recuperar”, concluyó, en referencia a los 13 años del gobierno del PT y posteriormente al Ejecutivo de Temer.

Sigue siendo popular

Lula, que ha multiplicado sus apariciones públicas tras la caída de Rousseff en agosto de 2016, dijo haces una semanas que si vuelve a ser elegido presidente “haría mucho más de lo que hizo” en sus dos anteriores mandatos (2003-2010).

A pesar de los escándalos de corrupción que salpican a su partido y que, según los fiscales de la Operación Lava Jato, también le afectan a él y a su familia, Lula mantiene una gran popularidad en regiones pobres del país como el noreste, una de las áreas que mayor transformación social vivieron con sus programas sociales.

Ello le coloca como uno de los candidatos más sólidos, según los últimos sondeos, en los que competiría en un eventual segundo turno electoral con la ecologista Marina Silva, quien fue ministra de Medio Ambiente de Lula.

Este martes la propia Rousseff dijo en una conferencia pronunciada en España que Lula ganaría unas eventuales elecciones presidenciales.